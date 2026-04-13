搵黃子華拍戲救命？　翁子光幽默：我自己都要爭氣，佢唔係我老竇

翁子光日前（13/4）出席電影《超風》首映，席間他大讚參演的演員演技好，亦指《超風》題材獨特，值得一看。翁子光和參演演員鄧月平接受《香港01》訪問，翁子光少不免被問道《金多寶》票房，他即耍手擰頭，十分無奈，直言：「而家金多寶票房有一千六百幾萬，當然係差過預期。」



翁子光執導的《超風》今日上映，以跨性別人士做主題。（陳順禎 攝）

翁子光執導的《超風》今日上映，以跨性別人士做主題。（陳順禎 攝）

翁子光表示《超風》成本超低，屬於小眾題材。（劇照）

鄧月平在內的演員都有出席。（陳順禎 攝）

憂單一化扼殺生存空間

他續說：「當然又唔係好差，等陣間啲人話我講風涼說話，但係我喺度真係想呼籲，香港電影有好多唔同作品，特別而家有《我不是什麼》邱禮濤導演嘅，同埋《再見UFO》，當然仲有好多，我真係好鍾意。香港電影應該有一啲唔同嘅budget同埋題材，一啲唔同scale同演員陣容出到嚟。我知道有好多結構性問題，好多爭議，我唔係話牌匾嘅問題，因為唔同牌匾然後將我的壓死。」他說道，早年香港有不同院線會有不同的電影上晝。「當然唔同公司梗係排自己嘅戲，但係問題係，整體長遠講，係要令工業入面多啲唔同嘅戲，唔可以令到某啲戲拍都唔敢拍，一年只係睇幾部戲，咁香港電影就非常之唔健康。」金多寶︱翁子光多次為排片申訴 田啟文：唔好剩係天地、畀返人間

鄧月平在《超風》中飾演一個有毒癮的性工作者。（陳順禎 攝）

鄧月平在《超風》中飾演一個有毒癮的性工作者。（陳順禎 攝）

《我們不是什麼》都係好嘢嚟。（劇照）

《再見UFO》上映，也是不可不看的電影之一。（劇照）

票房破紀錄卻不斷執笠

「我覺得而家情況好特別，你見香港電影票房好好，但係過去幾年不斷破紀錄，但係香港電影不斷執，點解會咁呢？我覺得大家咪一齊思考吓，同一齊努力囉。我成日都話，講多都係無謂，雖然我近排講得多，但係拍出嚟電影就係咁，大家一齊睇。」金多寶︱翁子光申訴排片終極回應 嘆人微言輕：影圈三流打工仔

講到《金多寶》回本，翁子光勁無奈：「唔好再提目標啦。」（劇照）

《金多寶》投資難回本入肉：唔好再提目標啦

票房千幾萬，是否離目標有段距離？他即說：「已經唔睇個目標啦，唔好再提目標啦。今次投資電影已經唔會回本，但係就⋯⋯（入晒肉？敢唔敢再嚟？）敢呀，我要支持何晉天拍下一部電影，但係都要，目前打吓工囉，細佬我導演費都唔低㗎，咁就打吓工拍啲嘢囉。（儲吓錢先？）儲少少啦，你睇吓Herman（邱禮濤）儲幾耐先拍。」談到拍戲成本，他直言就算電影業艱難了，但成本不減反漲。金多寶｜網民暗寸票房差賴地硬 翁子光本尊現身回應禮貌不失幽默

翁子光表示唔想搵黃子華做「救命草」。當然可以嘅話，梗係想搵啦。（《夜王》劇照）

跟黃子華合作講求緣份

既然黃子華的《夜王》大收，有沒有想過搵黃子華「幫手」？畢竟現在他是票房保證。翁子光回答：「我哋有傾過偈，但係要講緣份。（唔可以單方面）係呀，當然我有好角色當然求佢啦。」他舉例，試過在路上遇見一個很適合的小朋友，想搵邀請他出演，但最終未能成事。他指出，有時搵一個適合的演員，難過登天。「我成日都話演員好Frustrate（氣餒），就係覺得導演會唔會搵我做呢個角色呢。其實導演搵人做都好Frustrate（氣餒），大小角色都係。當然搵到（佢）係一個wish list。」黃子華聞說有人買低票房舊作重映 被問再搞鬚根Show機會冇Say no

翁子光意思係話，要有啱嘅劇本先搵黃子華。（陳順禎 攝）

拒視黃子華為「救命草」：佢唔係我契哥呀大佬

記者提出，如果商業片就一定要商業化，那麼黃子華可能就是最佳人選。翁子光回應：「喂大佬，我自己都要爭氣，你唔可以靠人哋㗎，係咪先？大佬，你自己蝕錢就搵黃子華攞嚟救命，大佬佢唔我老竇，係咪先？佢唔係我契哥呀大佬，都要努力囉，但係我好開心嘅，你睇住黃子華一路自己點樣建立自己品牌，一路成為一個咁好嘅演員。（佢一開始好多片都比較⋯⋯）係呀，但係我哋係咪希望唔止一個黃子華呢？亦希望多啲唔同新一代，我哋會去睇鄧月平嘅戲，我會睇邊個嘅戲。好似我頭先見到AK（江𤒹生），佢拍《我們不是什麼》都做得好好，所以我覺得電影係需要咁樣。如果做咩啫喺度，淨係講一樣嘢，大家就⋯⋯講嘢淨係講一句說話，睇嘢淨係一樣嘢，咁成個社會點樣繼續落去。」

翁子光意思係話，要有啱嘅劇本先搵黃子華。（陳順禎 攝）

Q：翁子光執導的《金多寶》票房收幾多？回到本嗎？

A： 目前票房約 1,600 萬港元。翁子光坦言低於預期，今次投資「唔會回本」，甚至形容是「入晒肉」，他目前需靠「打工」拍其他作品來儲錢支持下一部戲。

Q：點解翁子光唔搵「票房保證」黃子華拍戲救命？

A： 翁導認為拍戲要講緣份，雖然求之不得，但他強調電影人要「爭氣」，不能事事靠人救命。他更幽默回應黃子華並非他老竇或契哥，業界不應只依賴一個黃子華，需培養更多新一代演員。

Q：點睇香港戲院一邊破紀錄、一邊猛執笠？

A： 翁子光形容這是「值得思考」。他擔心電影題材過於單一化（只看幾部大片），會扼殺中小規模電影的生存空間。如果觀眾一年只看幾部戲，對整個香港電影工業是非常不健康的信號。