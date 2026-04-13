米高積遜｜Ansonbean出席柏林首映　獲導師欽點上台表演招牌舞步

已故國際流行樂天王米高積遜（Michael Jackson）的傳記電影《米高積遜》（Michael），將於4月22日（三）香港上映。電影於今個月（10日）在柏林舉行全球首映，除了戲中一眾演員，包括男主角兼米高積遜侄仔Jaafar Jackson出席，電影公司更廣邀世界各地的舞者或知名人士到來，去分享這宗電影及潮流界的盛事。其中香港代表就有陳毅燊（Ansonbean），而在首映前，他更出席一個Dance Workshop，獲導師讚賞，可到台上表演。

已故國際流行樂天王米高積遜（Michael Jackson）的傳記電影《米高積遜》（Michael），將於4月23日香港上映。（《米高積遜》電影海報）

電影將重現MJ多個重要時刻。（《米高積遜》劇照）

米高積遜傳記式電影首發預告 親侄兒擔正聲線勁似反被質疑

Ansonbean做出MJ招牌動作Toe Stand

今次柏林的世界首映，大會特別舉行「Global Fan Celebration」，從世界各地邀請不同米高粉絲參與，其中香港代表就有陳毅燊（Ansonbean），一直有習舞的他，早在參加《全民造星III》時已展現過，最終更以過人的舞技勇奪季軍順利入行。今次獲邀出席，Ansonbean都落力獻技，先在首映紅地氈上，拍下超型的慢動作，更做出米高積遜的招牌動作「腳尖企」 (Toe Stand)，非常俐落。

Ansonbean做出米高積遜的招牌動作「腳尖企」 (Toe Stand)，非常俐落。（影片截圖）

MJ版本的Toe Stand。（billiejeanisnotmylover@IG圖片）

獲邀上台大跳MJ招牌動作

而在首映前，大會又邀請一眾舞者參加一個大型Dance Workshop，讓大家交流一下，由於Ansonbean表演突出，就被導師欽點上台表演，Ansonbean都不負眾望，做出多個MJ的招牌動作，全場歡呼。

同屬舞壇人物，Ansonbean媽媽Kelly Lam（林佩佩），也在社交平台分享片段，並寫上︰「Ansonbean 很榮幸被邀請出席德國柏林《Michael》電影首映禮及參與開映前舞蹈Workshop活動，更即時被邀上台表演MJ舞步！好彩細細個已經有跳過下MJ，好多資深同學十幾年前都睇過佢嘅表演，大家仲記唔記得？」原來自小就有跳開，難怪咁有水準。