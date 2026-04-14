黃浩與國際娛樂公司達成27億港元合作計劃 ：佢哋對李佳芯有興趣

黃浩早前開戲給李佳芯之後，最近有再傳有大動作。公司表示，已與國際娛樂投資集團「Black Deer Entertainment」達成27億港元的合作計劃，聯手打造東西方交的娛樂版圖。

根據新聞稿，雙方已簽訂具約束力意向書，首階段目標集資額為3億5千萬美元 (約27億港元)，各負責一半。如合作成果滿意，可再增加資金。新公司會入股最少兩家主板主市公司，投入美國和亞洲的電影和相關內容製作。

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黃浩接受《香港01》訪問，他說：「好開心今次同Black Deer Entertainmen合作，我覺得香港有好多IP，好多題材可以發展，全球華人嘅market 好大，我哋想拍東、西方市場有興趣嘅內容，我哋說服咗佢哋拍劇，而且大部份戲嚟香港拍，佢哋對伍允龍、張䂀雯，李佳芯好欣賞同好有興趣。」

Black Deer Entertainment 創辦人 Poya Shohani 在新聞稿表示，「這是AI打造的東西合作」，「我們正創造亞洲最具前瞻性的媒體平台」

網上資料顯示，Black Deer Entertainment是總部位於倫敦和杜拜的國際娛樂、製片及影視投資公司，資助並共同製作了大片系列，包括《漫威》、《DC》、《速度與激情》、《碟中諜》、《X戰警：未來過去》、《創造者》、《不可思議的綠巨人》、《美國隊長：第一個復仇者》和《超人：鋼鐵俠》。