金像獎2026｜滕麗名首提名女配角　新秀入行憑《陀槍師姐》入屋

《第四十四屆香港電影金像獎》4月19日於香港文化中心舉行，今屆「最佳女配角」競爭激烈，其中三位都是金像影后級人馬，而首度入圍的滕麗名，憑《尋秦記》善柔一角成功有份角逐，亦是她入行以來首次入圍電影金像獎。

滕麗名鮮有參與電影，但憑《尋秦記》善柔一擊即中，獲提名「最佳女配角」。（大會提供）

滕麗名為金像獎拍攝的造型照很有女人味。（大會提供）

厭倦接999熱線轉戰新秀 誤打誤撞成經典「兒歌天后」

滕麗名演員的形象深入民心，但其實她是1995年參加新秀入行，她當年原本做999接線生，但由於對工作感厭倦遂決定轉行，離職前睇雜誌見到新秀大賽便立即報名，與陳奕迅、楊千嬅等同屆，她先後演繹關淑怡與王菲的歌曲，終八強止步。她早前接受方健儀《女人方言》訪問時，笑言自己根本不會唱歌，有機會入圍只因大會想「畫面美麗少少」，於是挑選了樣貌辨識度算高的她入圍。儘管落敗，但滕麗名未有放棄成為藝人，反以旁聽生身份入讀1995年第八期無綫電視藝員進修班，效力TVB已逾30年。滕麗名並非一入TVB就拍劇，而是先獲安排唱兒歌，她的《魔法咕嚕咕嚕》（《咕嚕咕嚕魔法陣》粵語主題曲）絕對是經典，雖然沒有人明白何謂「土風舞冬菇」，但這首歌絕對陪住90後成長，使她一度有「兒歌天后」稱號。

滕麗名1995年參加新秀入行，與陳奕迅、楊千嬅等同屆，她先後演繹關淑怡與王菲的歌曲，終八強止步。（TVB）

滕麗名並非一入TVB就拍劇，而是先獲安排唱兒歌，她的《魔法咕嚕咕嚕》（《咕嚕咕嚕魔法陣》粵語主題曲）絕對是經典，雖然沒有人明白何謂「土風舞冬菇」，但這首歌絕對陪住90後成長，使她一度有「兒歌天后」稱號。（TVB）

陳三元爆紅改變一生 《愛回家》惡死熊尚善長做長有近十年

直至1996年，滕麗名終於有機會入劇組，於《真情》飾演視障人士梁冰雪開始「入屋」，但要數到爆紅，必定是《陀槍師姐》的女警陳三元一角，她與關詠荷齊齊做女主角，亦與魏駿傑成為螢幕前侶並戲假情真，正式成為一線花旦！而劇中陳三元被人格分裂的鮑國平/翁文成性侵，更令不少觀眾替她心痛淚流，最終這套劇開拍至第四季，阿滕亦繼續演活陳三元，勇奪《Astro華麗台電視劇大獎2004》「我的至愛角色」，為滕麗名首個重要電視劇獎項。她亦曾公開表示「陳三元」改變了自己一生，由以往在家裡陰聲細氣，對另一半小鳥依人，到刻意扮「男仔頭」，再到經常演出硬朗、惡死的角色，甚至曾有人因而誤會她真人也是很兇惡、冇禮貌、寸嘴。而《窈窕熟女》、《野蠻奶奶大戰戈師奶》、《女人最痛》、《一屋老友記》等劇集，更慢慢令觀眾認定她的實力演員地位，至於近年她則主要於《愛回家之開心速遞》演出，以惡死和有仇必報的熊尚善一角陪住觀眾至今已經近十年，長做長有！

滕麗名在TVB首套劇集《天降財神》。（TVB）

滕麗名於《真情》飾演視障人士梁冰雪開始「入屋」。（TVB）

《陀槍師姐》的女警陳三元一角，她與關詠荷齊齊做女主角，亦與魏駿傑成為螢幕前侶並戲假情真，正式成為一線花旦，她也曾表示這個角色改變自己一生。

劇中陳三元被人格分裂的鮑國平/翁文成性侵，更令不少觀眾替她心痛淚流。

近年她則主要於《愛回家之開心速遞》演出，以惡死和有仇必報的熊尚善一角陪住觀眾至今已經近十年，長做長有！

相隔25年演善柔證演技昇華 謙稱戲份少冇諗過獲提名金像獎

正當外界有聲音認為她已被定型，阿滕終於憑《尋秦記》善柔一角再被看見！25年後再次飾演刺客善柔，她曾擔心相隔多年能否再駕馭到善柔的感覺，並笑說回看劇集版的自己覺得演繹非常幼嫩，現時一定會將善柔對項少龍的愛藏得更深；而今次電影版，觀眾絕對看得到其演技的提升，早在電影上畫初期，網民已發文說：「滕麗名點都要有個提名！」不過她就十分謙虛，曾說：「諗都冇諗過！冇諗過唔係太多戲份都有提名。」並指能提名已是很大鼓勵，當自己獲了獎。滕麗名絕對並非影壇常客，30多年只拍過10套電影，除了《尋秦記》，上一套令人較有印象的已數到《四個32A和一個香蕉少年》飾演力追唐寧的TB；雖然專注於劇集發展，但今次成功躋身「最佳女配角」之列，力挑幾位影后，即使最終未能獲獎，其演技也相信絕對是電視台這個木人巷多年訓練有素的成果。

正當外界有聲音認為她已被定型，阿滕終於憑《尋秦記》善柔一角再被看見！

相隔25年再次飾演刺客善柔，她曾擔心相隔多年能否再駕馭到善柔的感覺，並笑說回看劇集版的自己覺得演繹非常幼嫩，現時一定會將善柔對項少龍的愛藏得更深。

拍《尋秦記》電影版期間，滕麗名曾受傷，更有一段時間要以輪椅代步。（網上影片）