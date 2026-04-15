江圖逝世｜遺作《叔‧叔》演老同志　3年前獲「傑出演藝大獎」肯定

香港資深演員江圖（原名︰蔡志祥），今日（15/4）傳來逝世消息，享年89歲。他在內地時，曾在佛山粵劇團演出，其後到香港做演員。1964年開始在香港電影圈拍戲，拍過《香港屋詹下》、《金面俠》、《秋雨春心》等作品。1971年加入麗的電視（亞視前身），投身電視圈，間中都有客串電影，在2019年上映的《叔‧叔》亦有客串演出，並成為他的遺作。

香港資深演員江圖，今日（15/4）傳來逝世消息，享年89歲。（影片截圖）

遺作《叔‧叔》演老同志 出櫃後受盡歧視

江圖在 2019 年，以83歲高齡客串電影《叔．叔》，飾演一位老同志「超仔」一角，雖然戲份不多，卻是片中極具象徵意義的角色。 故事講到戲中兩位主角阿柏（太保 飾）和阿海（袁富華 飾），一直隱藏同志身份，相反，超仔雖然早年已出櫃，但換來卻是獨居終老。

江圖在 2019 年，以83歲高齡客串電影《叔．叔》，飾演一位老同志「超仔」一角。（《叔‧叔》影片截圖）

《叔‧叔》故事講到戲中兩位主角阿柏（太保 飾）和阿海（袁富華 飾），一直隱藏同志身份。（《叔‧叔》劇照）

江圖年輕多與年長女性交往 錯失適婚時機孤獨終老

戲中提及他因病需要上門送飯服務，但為怕被鄰居或服務人員歧視，決意將家中帶有同志標記的東西全部扔掉，從角色反映出年長同志出櫃後，依然要面對社會排擠與心理壓力。而「超仔」該角色原型，是參考自《男男正傳》一書中的真實人物「神婆」。江圖在接受傳媒訪問時表示自己非常喜歡演戲，儘管在《叔．叔》戲份較少，也感到非常開心，並期望未來能繼續與觀眾見面。

2023年2月24日，江圖和香港資深藝人黎宣和余慕蓮一同於香港演藝人協會春茗上，獲該會頒發「傑出演藝大獎」，以表揚其多年來為香港演藝界所作出的貢獻。（網上圖片）

江圖在古天樂手上接過獎項，是對多年來的付出一份肯定。（網上圖片）

至於江圖的感情狀況，他一直未婚，在訪問中曾坦言，年輕時生活較為不羈，交往過的對象多為圈外人，或甚是富家女，而且女朋友年紀通常比自己大，最終錯過適婚年齡而單身終老。