金像獎｜陳法拉選美入行曾是TVB花旦　成功闖入荷里活再提名影后

《第四十四屆香港電影金像獎》將於昨日4月19日舉行，每年最備受關注的獎項，必然是幾個演技大獎，包括影帝影后、最佳男女配、最佳電影等。陳法拉憑電影《贖夢》首次提名「最佳女主角」，雖最終不敵廖子妤，但在《贖夢》的演出令人咋舌，雖敗猶榮。

陳法拉憑電影《贖夢》首次提名「最佳女主角」，撼贏大熱的章子怡、廖子妤，奪得影后寶座。（Getty Images）

搣甩花瓶形象靠實力演技奪獎

陳法拉在《贖夢》中飾演張家輝的妻子「紀慧玲」，劇情圍繞恩愛夫妻因投資失敗而墮入萬劫不復的痛苦深淵。由於角色長期處於抑鬱近乎瘋癲的狀態，為呈現角色瀕臨崩潰邊緣，法拉在戲中大量輸出情緒激昂的演出，除了高難度企跳、赤腳狂奔場面都親自上陣，今次演出更刻意減磅。

陳法拉搣甩花瓶形象憑實力奪獎。（《贖夢》劇照）

陳法拉選美入行曾是TVB一線花旦

陳法拉於2005年贏得國際華裔小姐亞軍後簽約TVB而入行，效力TVB期間憑《溏心風暴》系列、《衝上雲霄II》等經典劇集成為一線花旦。2013年離巢後，翌年陳法拉暫別演藝圈，赴美國紐約著名的茱莉亞學院（Juilliard School）修讀戲劇碩士課程，並奪得全A的優異成績畢業，成為該校首位獲得戲劇表演碩士的華人學生。隨後更成功進軍荷里活，參與拍攝HBO劇《The Undoing》、漫威電影《尚氣與十環傳奇》、Netflix電影《小人物之歌》（Ballad of a Small Player）等國際製作。

陳法拉離巢後赴美深造，成功轉型進軍荷里活，與梁朝偉演出漫威電影《尚氣與十環傳奇》，成功打開國際知名度。（《尚氣與十環傳奇》劇照）

陳法拉曾與Neway太子爺薛世恒秘婚

至於感情生活方面，陳法拉曾與Neway太子爺薛世恒於2008年秘婚，但當時為了演藝事業一直沒有公開，可惜最終於2013年離婚收場。之後陳法拉遠赴美國深造，期間邂逅現任法籍企業家老公Emmanuel Straschnov。丈夫不僅畢業於哈佛商學院，更創立了年營業額達百萬美元的科技公司。兩人2019年在巴黎結婚，婚後育有一對子女，一家四口生活美滿。

陳法拉遠赴美國深造，期間邂逅現任法籍企業家老公Emmanuel Straschnov。（IG圖片）