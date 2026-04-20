金像獎2026｜張繼聰自嘲「廢柴」到爭影帝　默默累積的觀眾緣

今年《第四十四屆香港電影金像獎》最佳男主角，是張繼聰繼《窄路微塵》後，第二度衝擊影帝寶座。現年46歲的張繼聰，由5歲童星做到有機會挑戰影帝，這條路從來都不易行。不過除了當童星那數年，能夠享受萬千寵愛的歡恩。到加入樂壇後，張繼聰就淪為邊緣人，跟樂壇天后太太謝安琪結婚後，更成為「謝繼聰」、「廢柴老公」，句句傷透當事人的心扉。來到今時今日，可以有機會挑戰影帝，實在是一場苦盡甘來的獨腳戲，而且演得比任何劇本都要精彩。



張繼聰來到今時今日，可以有機會挑戰影帝，實在是一場苦盡甘來的獨腳戲，而且演得比任何劇本都要精彩。（資料圖片）

張繼聰。（《金童》電影劇照）

萬千寵愛的「15樓養嘅牛牛」

張繼聰演藝的起點極早，5歲便以童星身份入行，一句「15樓養嘅牛牛」廣告對白至今仍是香港人的集體回憶。到進入青春期，監製以「年紀不三不四」為由不再找他拍戲，看似被逼「淡出」，實情是自己都想暫時放下，發展其他嗜好。中學畢業後順利考入香港演藝學院修讀表演，同期又發展出另一長處︰唱歌，所以投身演藝界的第一步不是演員，而是歌手，並於2005年加入樂壇。

一句「15樓養嘅牛牛」廣告對白至今仍是香港人的集體回憶。（影片截圖）

最黑暗的十年 活在「謝繼聰」陰影下

2007年，張繼聰與謝安琪結婚，隨著謝安琪憑《囍帖街》等神曲躍升為歌壇天后，事業停滯不前的張繼聰成了媒體及網民鍵盤下的針對人物，惡毒地稱他為「謝繼聰」甚至「廢柴老公」，將他形容為靠老婆的軟飯王。在每日面對巨大的身份落差與輿論壓力，張繼聰覺得自己就似有神經病，上到街咁覺得人人都嘲笑自己。後來連帶太太謝安琪也因壓力患病，兩夫妻在家中苦笑著，齊齊用精神科藥物「開餐」。偏偏這張「餐單」的花費，就令張繼聽醒覺︰「我冇資格患這種富貴病」，決定為了家庭硬著頭皮撐下去。

張繼聰與謝安琪同期出道，但太太腳步較快，火箭式登上天后位置，令做老公的深受壓力。（網上圖片）

拍劇自嘲見成效 影壇「微塵」衝擊首度影帝

直至2012年，張繼聰演藝生涯遇上第一個轉捩點，就是加盟無綫電視（TVB），拍下《老表》系列，其中《老表，你好Hea！》，化身一個為食軟飯不惜一切的馬利亞（Mario），可謂從角色自嘲滿足觀眾的奚落，偏偏這種以毒攻毒，成功令觀眾改觀，尤其在謝安琪客串一集，更痛罵其老公「正廢柴！」笑破觀眾肚皮，展現其驚人的喜劇細胞，不單拿下「飛躍進步男藝員」，更贏得最難能可貴的觀眾緣。

震波猜枚，場面勁好笑。（《老表，你好Hea！》截圖）

在謝安琪客串一集，張繼聰更痛罵其老公「正廢柴！」笑破觀眾肚皮。（《老表，你好Hea！》截圖）

隨後轉戰影壇，遇上 《窄路微塵》（2022）窄哥一角，飾演在疫情困境下掙扎求存的清潔公司老闆，放下搞笑時常見的誇張肢體語言，改以一種內斂、疲憊卻溫柔的神情，演活基層小人物的無奈與堅持，成功憑電影贏得首個影帝銜頭（香港電影評論學會大獎），也順利首度入圍金像獎最佳男主角，正式在影壇奠定自己的位置。

《窄路微塵》的張繼聽，放下搞笑時常見的誇張肢體語言，改以一種內斂、疲憊卻溫柔的神情，演活基層小人物的無奈與堅持。(ig圖片)

張家輝的人緣不俗，宣傳《金童》時，獲張家輝跨時空以賤輝身份撐場謝票。（電影公司提供）

「邊個理由夠厚，就可以企到最後」

今次憑《金童》再度挑戰金像影帝，該片的製作過程已經是一部最勵志的電影，張繼聰為角色進行近乎兩年半的地獄式操練，甚至在電影後期資金短缺時，自掏六位數字完成製作。到電影上畫時又遇上宏福苑大火，宣傳停擺社會一片愁雲慘霧，令電影似要靜靜地落畫。幸好戲中一句對白︰「邊個理由夠厚，就可以企到最後。」似乎彰顯到真實的力量，令電影獲觀眾支持，最終更票房過千萬。令「張繼聰」三個字，不再是誰的附屬品，而是香港電影的一個品牌。