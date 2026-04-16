夜王導演版｜搶先拆解30分鐘全新內容　楊偲泳3P大戰成三級元兇？

由黃子華、鄭秀文主演的賀歲片《夜王》，票房大收過億，徇眾要求電影亦迎來由吳煒倫親自剪輯的導演版，並於今日（16/4）正式上畫，片長不單長達163分鐘，更升級做三級版，到底當中發生甚麼事，令電影由IIB升至III級，邊位又係升級功臣呢？立即同大家分析。



《夜王》導演版，於今日（16/4）正式上畫，片長不單長達163分鐘，更升做三級版。（《夜王》劇照）

楊偲泳Dee哥激戰3P 坐子華大髀道心聲

在《夜王》第一條預告，已經有楊偲泳（Renci）與何啟華（Dee哥）的激吻戲，奈何在正片上畫時被刪掉，而這亦成為大家一直要求有加長版的訴求基礎。加上李凱賢Brian對《夜王》大爆金句︰「啲波Cut晒，好多人想睇Renci個波！」終於大家的訴求導演聽到，波波全數埋位。除了與Dee哥的咀戲重見天日，其中Renci隻手仲喺Dee哥的重要部位遊走，相當撩人。

楊偲泳（Renci）與何啟華（Dee哥）的激吻戲，重見天日。（《夜王》劇照）

Renci隻手仲喺Dee哥的重要部位遊走，相當撩人。（《夜王》影片截圖）

除此之外，原來仲有一場Dee哥以股票貼士利誘，游說Renci與自己的經理拍檔陳獻略（Henry）玩3P，結果游說成功。Renci不單分別與二人狂咀，仲有Dee哥追吻Renci對黑絲挑逗，以及三人在床上同眠的畫面。場面豐富到真係可以叫Brian入去數波波。

加長版加番Renci不少戲份，這場坐子華大髀的交心戲都有番。（《夜王》劇照）

另外Sammi在戲中也有向Renci指導，不是凡事向錢看，做人要有目標。（《夜王》劇照）

王丹妮大露背騎乘盧鎮業

而首預告另一失蹤畫面，王丹妮飾演的Coco大戰盧鎮業飾演的太子峰，在導演版都重現。二人情投意合，在酒店大戰以增進感情。其中王丹妮大方露玉背一幕，一覽無遺。隨後更坐上盧鎮業上面展現騎功。此外，又加插王丹妮下海原因，原來她相當好賭，其中一次去麻雀館打牌就畀V姐撞正，並勸她戒賭。

首預告另一失蹤畫面，王丹妮飾演的Coco大戰盧鎮業飾演的太子峰，在導演版都重現。（《夜王》影片截圖）

王丹妮大方露玉背一幕，一覽無遺。（《夜王》影片截圖）

譚旻萱為激阿爸下海 遇世伯幫襯爆喊

導演版除了追加激戰情節，也為各小姐的下海原因補遺。當中包括譚旻萱飾演的Chi Ling，來自單親家庭的她，媽媽曾向爸爸取生活費慘遭奚落，於是下定決心下海撐起頭家。而其中一次，爸爸的朋友正好來東日幫襯，令Chi Ling尷尬爆喊，要一眾姊妹上前安慰，但最終要點解決呢？

爸爸的朋友來東日幫襯，令Chi Ling尷尬爆喊。（《夜王》劇照）

全新角色太子峰妹妹Ella Amy Lo霸氣登場接手東日

在原版，太子峰爸爸一直對女兒Ella讚不絕口，更要兒子好好向妹妹學習，但一直未見其人。原來本身有拍到該情節，Ella一角就由Amy Lo盧慧敏飾演。就在劇情講到歡哥眾人擊退太子峰後，Ella突然有一日進場東日，一口流利英文詳述自己到來的目的，原來她已向契媽買回股份，正式接手東日，並限一小時內眾人要離場。雖然結局都是歡哥另覓地方開私人會所，但就為結局情節多一份緊湊。

太子峰爸爸一直對女兒讚不絕口，Ella一角就由Amy Lo盧慧敏飾演。（《夜王》劇照）

芯駖飾演的水晶，一直不肯轉做媽咪，V姐游說她的情節在導演版足本呈上。更道出芯駖的悲慘身世，聽到V姐心都實。（《夜王》劇照）