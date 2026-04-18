末世行者｜大導演列尼史葛新作　世紀瘟疫後倖存者的孤獨求生

殿堂級金像提名大導演列尼史葛 (Ridley Scott)又一舉世矚目鉅作，繼經典代表作《異形》 (Alien)、《帝國驕雄》 (Gladiator)、《火星任務》(The Martian) 後，今次轉戰後末日時代，以大師級格局開創一部超越想像、集驚險懸疑和動作於一身的史詩大製作。（上映日期：8月27日）

殿堂級金像提名大導演列尼史葛 (Ridley Scott)又一舉世矚目鉅作《末世行者》。（《末世行者》劇照）

改編彼得海勒 (Peter Heller) 同名暢銷小說，故事講述未來世界一場瘟疫幾乎毀滅全人類，一名倖存者機師帶著愛犬孤獨求生，在末日光景中冒險追尋希望。（《末世行者》劇照）

改編彼得海勒 (Peter Heller) 同名暢銷小說，故事講述未來世界一場瘟疫幾乎毀滅全人類，一名倖存者機師帶著愛犬孤獨求生，在末日光景中冒險追尋希望。

電影演員陣容強勁，包括《科學怪人》(Frankenstein) 金像提名型男雅各艾洛迪 (Jacob Elordi)、《完美物質》(The Substance) 金球獎提名靚女明星瑪嘉烈戈利 (Margaret Qualley)、《復仇者聯盟》系列 (Avengers) 金像提名男星佐斯布連 (Josh Brolin)、《粗獷派建築師》(The Brutalist) 金像提名男星佳皮雅斯 (Guy Pearce)、《奇異博士》系列 (Doctor Strange) 華裔男星黃凱旋 (Benedict Wong) 等，在列尼史葛的後末日宏圖下，合組成一部全球期待的暑期鉅製！

演員陣容有《科學怪人》(Frankenstein) 雅各艾洛迪 (Jacob Elordi)、《完美物質》(The Substance) 瑪嘉烈戈利 (Margaret Qualley)。（《末世行者》劇照）

一日，主角的小型飛機傳來不明音訊，令他重燃希望，毅然決定駕著飛機追尋線索，向危機四伏的未知飛去。（《末世行者》劇照）

改編同名暢銷小說《末世行者》，殿堂級金像提名大導演列尼史葛 (Ridley Scott)又一舉世矚目鉅作。一場致命瘟疫幾乎消滅全人類，文明崩塌，世界步入荒蠻的後末日時代。倖存的飛行員駕駛員 Hig (雅各艾洛迪 飾演) 失去了摯愛的妻子與朋友，帶著愛犬孤獨求生，同時面對兇殘暴戾的「收割者」侵襲。一日，Hig的小型飛機傳來不明音訊，令他重燃希望，毅然決定駕著飛機追尋線索，向危機四伏的未知飛去。旅程中，她遇上Cima (瑪嘉烈戈利 飾演)，讓他重新感受人類之間的連繫⋯⋯《末世行者》8月27日大銀幕上映。