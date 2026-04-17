金像獎2026｜爾冬陞大爆門票實名制真相　封殺酒會打卡黨

第四十四屆香港電影金像獎頒獎典禮在即，金像獎協會主席爾冬陞今日（17/4）率領團隊及工作人員進行傳統的拜神儀式，祈求典禮順利舉行。



爾冬陞強調門票實名制，優先保障電影從業員。（葉志明攝）

面對近日不穩定的天氣以及外界關注的門票安排，爾冬陞接受《香港01》訪問表示每年此刻心情都相當緊張，除非典禮能提早至三月舉行，否則難免遇上雨季。他透露，根據過往紀錄，「大約十次入面有三次會落雨」，甚至曾遇上紅雨警告。

爾冬陞率領一眾工作人員及業界代表，於文化中心外進行傳統的拜神儀式，祈求典禮順利完成。（葉志明攝）

針對天氣問題，爾冬陞表示已有明確指引：「如果係紅雨嘅話，我哋會係暫停，咁個節目唔會影響，同埋我哋有個時限，去到如果唔得嘅話，我哋就要入場，因為各位記者朋友有啲要入場，我哋要俾時間佢哋，唔希望佢哋好匆忙跑入去。啊咁所以都有考慮到。」

門票實名制拒絕「炒飛」 優先保障電影從業員

對於外界關注的門票分配及流向，爾冬陞明確表示，今年繼續推行「實名制」，主要目的是出於保安考慮，並杜絕以往出現的「炒賣」或「打卡文化」：「我哋曾經試過好多行間，攞咗飛唔嚟，就俾咗好多人，又喺個酒會度，好多人就係度打卡咁，我哋收到好多投訴，變咗我哋係比較嚴格，一定要將個票係優先俾到電影從業員，俾我哋行家，所以其實個座位係有個方式去俾嘅，唔係話我哋董事局中意俾邊個就俾邊個，絕對唔係咁樣做。」

門票實名制拒絕「炒飛」 優先保障電影從業員。（葉志明攝）

取消「最佳亞洲華語電影」獎項？

此外，爾冬陞亦證實今年將取消「最佳亞洲華語電影」獎項。他解釋，由於金像獎秘書處人手有限僅有5名常設員工，加上與其他電影節性質重疊，跨地區協調的工作量極大。為了集中資源辦好本地獎項，決定將該部分交由其他平台處理。