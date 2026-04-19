別離無恙｜堪稱日版《破‧地獄》　濱邊美波目黑蓮創45億日圓票房

香港《破‧地獄》，借殯儀業談討生離死別，結果港澳兩地票房錄得1.7億港元，破盡香港影史記錄。而這題材不單港人感興趣，日本人一樣受落。改編自長月天音小說《不久之後、就要道別了》系列，探討殯儀業的電影《別離無恙》，由兩大新生代人氣演員濱邊美波及目黑蓮首次合作主演，在日本上映時連續兩週登上票房冠軍，本土票房至今更收近45億日圓（約2.2億港元），入場人次更突破300萬。（香港上映︰5月14日）

電影《別離無恙》，將於5月14日香港上映。（《別離無恙》海報）

兩大新生代人氣演員目黑蓮及濱邊美波首次合作主演。（《別離無恙》劇照）

電影改編自長月天音小說《不久之後、就要道別了》系列，榮獲《小學館文庫小說獎》大獎，目前銷售量已突破40萬冊。濱邊美波與目黑蓮分別飾演新進殯儀師「美空」，以及對美空進行嚴格指導的前輩「漆原」，在電影中攜手展現真摰動人的演技。

兩師徒共同努力 打造「最好的葬禮」

故事講述清水美空（濱邊美波 飾）求職屢屢碰壁，偶然遇上殯儀師漆原禮二（目黑蓮 飾），在對方的指導下，美空開始在殯儀公司「坂東會館」擔任實習生。然而漆原的嚴厲指導讓美空每天都感到很沮喪，但同時又被對方對死者家屬及逝者的體貼和態度所感動，每當棺木被抬出去的時候，漆原輕聲說：「我們很快就要說再見了」的舉動，令美空印象深刻，更令她希望成為像漆原般的殯儀師。最後兩師徒共同努力，打造「最好的葬禮」。

目黑蓮飾演的漆原，每次向棺木輕聲說：「我們很快就要說再見了」的舉動，令美空印象深刻。（《別離無恙》劇照）

濱邊美波與目黑蓮分別飾演新進殯儀師「美空」，以及對美空進行嚴格指導的前輩「漆原」。（《別離無恙》劇照）

電影導演三木孝浩，曾執導多部青春電影並取得巨大成功，當中包括《即使這份愛今夜從世上消失》等。而《別離無恙》是他集過去描繪青春的輝煌與悲傷的作品之大成，為一部面向各個世代觀眾的精彩戲劇。劇本監督岡田惠和，曾創作《沙灘小子》及《西洋骨董洋菓子店》等多部經典日劇，並由製作過眾多出色作品的本田隆朗擔任監製。

戲中同樣有不少個案，體現兩位禮儀師的專業態度。（《別離無恙》劇照）