金像獎2026即時更新｜杜德偉憑《風林火山》首入圍即奪最佳男配角

年度影壇盛事「第44屆香港電影金像獎」於今日（19日）假香港文化中心隆重舉行，下午4時30分一眾電影人、提名演員、頒獎嘉賓、幕後人均盛裝走上紅地氈，為頒獎典禮揭開序幕，ViuTV 99台將會進行直播。本屆大會共頒發18個獎項，本屆影帝、影后、男女配角及最佳電影獎項競爭極為激烈，《香港01》為大家即時更新賽果！

20:55 《風林火山》杜德偉首次入圍便奪得最佳男配角

杜德偉首次入圍，即奪得最佳男配角。（直播畫面）

20:47 《捕風捉影》蘇杭奪最佳動作設計

「成家班」成員蘇杭奪得最佳動作設計。（直播畫面）

20:42 《風林火山》Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana奪得最佳音響效果

Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana憑《風林火山》奪得最佳音響效果。（直播畫面）

20:39 滕麗名及陳國邦擔任頒獎嘉賓，陳國邦驚喜以《尋秦記》中「李斯」的造型現身，更大曬流利泰文。當大會播出「嫪毐」邪惡Bgm時，滕麗名即扮「嫪毐」，場面搞笑。

當大會播出「嫪毐」邪惡Bgm時，滕麗名即扮「嫪毐」，場面搞笑。（直播畫面）

滕麗名及陳國邦擔任頒獎嘉賓，陳國邦驚喜以《尋秦記》中「李斯」的造型現身。（直播畫面）

20:22 朱家欣獲頒終身成就獎

朱家欣獲頒終身成就獎。（直播畫面）

20:18 《風林火山》麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees奪最佳美術指導

《風林火山》麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees奪最佳美術指導。（直播畫面）

20:11 《風林火山》伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛奪最佳視覺效果

伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛憑《風林火山》奪最佳視覺效果。（直播畫面）

20:05 《風林火山》蘇柏傑、王汁奪最佳服裝造型設計

蘇柏傑、王汁憑《風林火山》奪最佳服裝造型設計。（直播畫面）

20:00 杜德偉及衛詩雅奪得最佳衣著

杜德偉奪最佳衣著。（直播畫面）

衛詩雅對奪得最佳衣著表示驚訝。（直播畫面）

19:45 《女孩不平凡》鄧濤奪最佳新演員

鄧濤奪最佳新演員。（葉志明攝）

19:42 舒淇憑《女孩》奪得新晉導演

舒淇憑《女孩》奪得新晉導演。（直播畫面）

19:33 頒獎典禮正式開始，陳奕迅驚喜現身獻唱《致明日的舞》

陳奕迅驚喜任開場嘉賓。（直播畫面）