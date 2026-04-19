金像獎2026即時更新｜杜德偉憑《風林火山》首入圍即奪最佳男配角
撰文：關穎賢
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年度影壇盛事「第44屆香港電影金像獎」於今日（19日）假香港文化中心隆重舉行，下午4時30分一眾電影人、提名演員、頒獎嘉賓、幕後人均盛裝走上紅地氈，為頒獎典禮揭開序幕，ViuTV 99台將會進行直播。本屆大會共頒發18個獎項，本屆影帝、影后、男女配角及最佳電影獎項競爭極為激烈，《香港01》為大家即時更新賽果！
20:55 《風林火山》杜德偉首次入圍便奪得最佳男配角
20:47 《捕風捉影》蘇杭奪最佳動作設計
20:42 《風林火山》Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana奪得最佳音響效果
20:39 滕麗名及陳國邦擔任頒獎嘉賓，陳國邦驚喜以《尋秦記》中「李斯」的造型現身，更大曬流利泰文。當大會播出「嫪毐」邪惡Bgm時，滕麗名即扮「嫪毐」，場面搞笑。
20:22 朱家欣獲頒終身成就獎
20:18 《風林火山》麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees奪最佳美術指導
20:11 《風林火山》伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛奪最佳視覺效果
20:05 《風林火山》蘇柏傑、王汁奪最佳服裝造型設計
20:00 杜德偉及衛詩雅奪得最佳衣著
19:45 《女孩不平凡》鄧濤奪最佳新演員
19:42 舒淇憑《女孩》奪得新晉導演
19:33 頒獎典禮正式開始，陳奕迅驚喜現身獻唱《致明日的舞》