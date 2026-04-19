金像獎2026｜《再見UFO》梁栢堅奪最佳導演　自爆曾3年冇工開

《第四十四屆香港電影金像獎》已圓滿舉行完畢，今屆由兩部「都市傳說」稱霸，分別是連奪8個大的《風林火山》以及連贏最佳導演及最佳電影5個大獎的《再見UFO》，其中《再見UFO》導演梁栢堅在台上更喜極哽咽，直言導演是不穩定工作，曾經有3年冇工開。

《再見UFO》導演梁栢堅在台上更喜極哽咽，並答謝太太的包容。（葉志明 攝）

梁栢堅在台上表現有點顫抖，自言做了30年導演，起起落落浮浮沉沉。（葉志明 攝）

《再見UFO》由梁栢堅執導，苦等7年終於上畫，並順利贏得個人首個最佳導演。梁栢堅在台上表現有點顫抖，自言做了30年導演，起起落落浮浮沉沉。「相信大家好多做導演嘅同業都有呢個經歷，但只要有希望，唔好放棄！」他又特別感謝太太的體諒︰「導演嘅待業率非常之高，試過有三年冇工作，太太曾輕輕同我講，諗吓有冇工轉？但佢畀我繼續浮沉落去，呢個獎有一半係畀你。」

梁栢堅有跟過不少名導擔任副導演，最緊密合作的有吳宇森。而在台上他特別感謝徐克，雖未合作過，但也教曉他不少東西。隨後更要多謝《再見UFO》的監製錢小蕙︰「佢畀一個好好劇本我，呢個劇本非常難得，講香港人故事。」

監製錢小蕙在台上高呼戲中對白︰「MAYDAY MAYDAY ，緊急呼叫《再見UFO》嘅台前幕後唔該快啲上嚟！」（葉志明 攝）

錢小蕙感謝團隊及同業外，更特別多謝華富邨居民。（葉志明 攝）

隨後《再見UFO》奪得最佳電影，監製錢小蕙在台上高呼戲中對白︰「MAYDAY MAYDAY ，緊急呼叫《再見UFO》嘅台前幕後唔該快啲上嚟！」而另一位監製，現已為TVB高層的黃德慧亦致辭感謝評委及投資者︰「呢段時間唔容易，真係唔容易。呢一刻喺香港拍電影，係要有堅持、恆久嘅忍耐，好多謝我哋嘅領航人Amy Chin（錢小蕙）。」

另一位監製，現已為TVB高層的黃德慧（灰色外套）亦致辭感謝評委及投資者︰「呢段時間唔容易，真係唔容易。」（葉志明 攝）

最後錢小蕙感謝團隊及同業外，亦感謝七年來在自己身邊講加油的每一位朋友，更特別多謝華富邨居民。「我要多謝我喺天上嘅媽媽，以前我每參與一部電影，佢都會幫我祈福，我相信佢今次都有。最後我要多謝我自己。今日係2026年4月19日，希望大家都可以，再見UFO。多謝。」