金像獎慶功｜鄧濤興奮見到元華本尊　預告新戲與AK合作︰正啊

鄧濤於昨晚（19號）舉行的《第44屆香港電影金像獎》中，憑電影《女孩不平凡》奪得「最佳新演員」。在慶功宴上，鄧濤依然難掩興奮之情，受訪時直言心情仍未平復，更自爆電話已被祝賀訊息「炸爆」，感受到滿滿的愛。

鄧濤憑電影《女孩不平凡》奪得《第44屆香港電影金像獎》「最佳新演員」。（陳順禎 攝）

開心首次參加金像獎奪獎 無緣女配角不失望

鄧濤受訪時表示，宣布她得獎一刻心情很興奮，「然後一心諗住一輪嘴講晒我想講嘅嘢，就係咁。不過都ok，我想講嘅都基本上都講晒。」首次參與金像獎便能抱獎而歸，鄧濤直言仍未完全消化這份喜悅：「好開心啦，同埋第一次參與金像獎就可以得獎！」雖然未能再下一城奪得「最佳女配角」，但鄧濤直言沒半點失望，因為她本來就不覺得自己能拿到，很恭喜衛詩雅得獎。

在慶功宴上，鄧濤依然難掩興奮之情。（陳順禎、葉志明攝）

《女孩不平凡》台灣上映 盼香港增加場次

問到之後想挑戰的角色，鄧濤表示作為一個新演員，「好多嘢都想嘗試，所以都冇所謂」：希望遇到我覺得好玩嘅劇本、用心嘅，喺個劇本feel到佢嘅心思，然後同個導演嘅感覺相處得好，我覺得都會好想嘗試。（攞獎後會否加片酬？）老實講，我諗我幾級跳都唔會好多。」而鄧濤最想的是，她攞獎之後，能幫助《女孩不平凡》增加院線和場次。她亦表示，電影正在台灣上映，之前她因為工作關係錯過了當地的首映，希望稍後有機會可到當地親自感謝影迷。更自爆最近觀賞了台灣電影《大濛》，非常欣賞片中男星曾敬驊。

鄧濤認為這部關於「女女」愛情的成長故事在香港和澳門都非常罕見，能令觀眾喜歡讓她感到很開心。（陳順禎、葉志明攝）

新戲伙拍Mirror成員AK 大爆對方「好正」

除了得獎作，鄧濤亦透露已完成拍攝另一部新戲，今次對手是男團MIRROR成員AK（江𤒹生）。她劇透少少地說：「戲入面我哋並唔係一對完美嘅情侶，各自同其他人又有啲關係，總之係一段『多角嘅愛情故事』啦。」鄧濤大讚AK是一個很認真的演員，「因為我本身無同過Mirror嘅成員真係拍戲嘅，咁所以我遇到佢，然後覺得佢真係好認真想成為一個演員。」

鄧濤特別感謝陳蕾為電影創作的主題曲，對方也有祝賀她得獎，但仍未有時間仔細看，「總之我記得佢讚我好靚囉。」

記者打趣問她覺得AK「正唔正」？鄧濤即時笑逐顏開直呼：「正啊、正啊！（Body好正？）Body我無特別諗過，但我覺得佢個人性格好好！」而問到二人可以親密鏡頭時？鄧濤則反問：「親密嘅定義係咩先？（尺度超唔超過《女孩不平凡》？）唔同囉，兩樣嘢。但拖手、攬攬呢啲都會有，但唔只同佢，因為我哋係多角愛情。」並預告戲中還有多位靚仔參演，非常有艷福。

見到元華勁開心 盼挑戰打戲

昨晚金像獎星光熠熠，最令鄧濤激動的是見到元華本尊。她興奮地說：「因為我好鍾意《功夫》，同埋好多年以前睇電影好鍾意嘅人，突然間出現喺面前，我覺得好開心！」鄧濤甚至表示，未來如果有機會，都想挑戰打戲擔任「打女」角色。

鄧濤開心在頒獎禮上見到元華本尊。（葉志明 攝）