金像獎2026｜姚敏琦從偶像俞琤手上奪「專業精神獎」：最開心嘅事

《第44屆香港電影金像獎》昨日（19日）正式舉行，「專業精神獎」由「大師兄」姚敏琦奪得，任職副導演的她在電影圈中一直位於一個極其關鍵、卻鮮於出現在鏡頭前的崗位。她奪得獎項後接受傳媒訪問時坦言自己的感受：「40年啦！」

「專業精神獎」由「大師兄」姚敏琦奪得。(葉志明 攝)

「大師兄」覺得很開心：「其實我最開心係因為我係副導演，因為咁多年嚟，上一次有副導演攞呢個獎，已經係好耐之前嘅白姐。但如果係現役副導演，我已經做咗44年，去攞呢個獎。」對於副導演一職，很難有存在感，她都認同：「我哋做嘅嘢唔係想畀人知，而係你要做好你應該做嘅嘢。如果做電影製作，要專心睇好每一頁劇本，入面其實講咗所有嘢，俾你聽，只要你用心睇，你一定會知。」

對於副導演一職，很難有存在感，「大師兄」都認同。(陳順禎 攝)

「大師兄」從偶像手上奪「專業精神獎」

另一項令「大師兄」覺得「最開心、最開心、最開心嘅事」是俞琤親自頒獎給她：「我追蹤咗50年，終於可以親眼見到、親手握到俞琤。」她表示自己當年曾因為俞琤而想做DJ：「我年輕時一直以為自己係DJ，點知我做咗AD，做到而家。我唔識佢哋，但我寫咗封信，打動咗佢，我絕對唔係時時感動。」

另一項令「大師兄」覺得「最開心、最開心、最開心嘅事」是俞琤親自頒獎給她。(葉志明 攝)

「大師兄」空中同佢交流

「大師兄」講到她有俞琤電話，亦有嘗試傳短訊給她，但一直都收不到回覆：「我間中生日會祝福佢，但佢從來冇回覆，其實我係空中同佢交流。最重要嘅係只要佢出現就得。」說到為何喜歡俞琤，她則指那個時候連樣都未知道，她在政府大球場的「山頂」位，看到正在主持的人很有口才及急才，她就已經喜歡這個人了，能得到自己偶像頒獎給自己，真的可算是「追星天花板」。