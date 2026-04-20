金像獎慶功｜朱栢康親解黃淑蔓獲獎時爆喊原因　伏白只膊頭喊到震

《第44屆香港電影金像獎》昨晚（19日）圓滿結束，其中《再見UFO》獲得5個獎項，包括：最佳編劇、最佳女配角、最佳原創電影歌曲、最佳導演以及最佳電影！典禮結束後，發行商高先電影舉行慶功宴，最佳女配角得主衛詩雅、最佳原創電影歌曲《華富一號》演唱者黃淑蔓，以及入圍「最佳男配角」的黃又南、戲中飾演又南大哥的朱栢康一同接受訪問，朱栢康就親自解釋為何黃淑蔓得獎時他會爆喊。

《第44屆香港電影金像獎》昨晚（19日）圓滿結束，其中《再見UFO》獲得5個獎項，包括：最佳編劇、最佳女配角、最佳原創電影歌曲、最佳導演以及最佳電影！典禮結束後，發行商高先電影舉行慶功宴。（陳順禎/葉志明攝）

朱栢康飲住酒做訪問，他強調自己冇醉，只是「Tipsy」，被衛詩雅、黃淑蔓要求行直線，他即時示範，但被兩位一致裁定「醉咗！」（陳順禎/葉志明攝）

最佳女配角得主衛詩雅、最佳原創電影歌曲《華富一號》演唱者黃淑蔓，以及入圍「最佳男配角」的黃又南、戲中飾演又南大哥的朱栢康一同接受訪問。（陳順禎/葉志明攝）

衛詩雅與黃又南擁抱。（陳順禎/葉志明攝）

朱栢康解釋於黃淑蔓攞獎時爆喊原因：我唔係佢爹哋

朱栢康連續兩年頒獎畀「阿妹」（二人於《破．地獄》飾演兄妹並在上屆同時獲獎）衛詩雅，他自言今屆有兩大榮幸事：「一就係頒獎畀阿妹，二就係黃淑蔓、崔展鴻攞獎嘅時候，有take我喺度喊。」記者指他連續兩年都喊，他透露與《華富一號》的作曲、編曲及監製崔展鴻，原來是相識二十多年的好兄弟：「首先我覺得自己好醜嘅，點解又要影我喊呢？但係點解喊，當然，我一定唔係淑蔓嘅爹哋，點解會喊？因為崔展鴻係我相識咗二十幾年嘅好兄弟，我哋一齊經歷咗太多，無論係事業上面嘅嘢，私人上面嘅嘢，我哋好多人生上面嘅嘢，我哋經歷咗好多，所以見到佢攞獎，我係好感動。」

黃淑蔓獲獎時正在多謝爸爸，但鏡頭竟影住爆喊的朱栢康，令人摸不著頭腦。（ViuTV）

朱栢康親自解釋爆喊原因。（ViuTV）

他笑說：「好彩佢哋喺嗰個moment先take我，因為喺佢哋take我之前嗰個moment，我係伏咗喺白只個膊頭喊到⋯⋯（顫抖）咁樣，所以白只而家走咗，要返屋企換衫。（問：佢有冇嫌棄你？）冇呀，佢猛咁拍我大髀話，『I know, bro』，因為我哋朱凌凌幾個同崔展鴻嘅相識，就係喺佢18、19歲嘅時候，冇錯冇錯！」而身旁的黃淑蔓被問到起初知不知道朱栢康哭到淚流滿面，她說：「我以為佢俾我嘅親情感動到，我以為佢係一個好重家庭情，你應該係嘅，咁講到爹哋佢就忍唔住喊。」當記者建議她都叫朱康做爹哋，朱康即落閘：「叫到老晒！」所以淑蔓就說會叫他哥哥。

朱栢康先澄清：「首先我覺得自己好醜嘅，點解又要影我喊呢？但係點解喊，當然，我一定唔係淑蔓嘅爹哋！」他透露與《華富一號》的作曲、編曲及監製崔展鴻是相識二十多年的好兄弟，一起經歷過太多，因此見到對方得獎會格外感動。（陳順禎/葉志明攝）

朱康還大爆，鏡頭影到他之前，他更是伏在白只膊頭上喊到抽搐，對方則拍拍他大髀安慰：「I know, bro.」（陳順禎/葉志明攝）

黃淑蔓再奪金像獎稱「叫親糊都食糊」 衛詩雅：下次調轉我唱歌

衛詩雅連續兩年從朱栢康手上接過金像獎，她表示很開心，本身雖有點緊張，但因為一上台見到對方大大力給她擁抱，馬上心都定了，朱栢康則指自己在台上已相當克制，忍住眼淚，誰知一下台又再哭。被問有冇導演睇中他的眼淚，找他演喊戲，他說：「好多導演都叫我拍喊戲呀！」而淑蔓就要求插隊：「可唔可以幫我拍個MV先呀？」黃淑蔓早在9年前的《第35屆香港電影金像獎》中，已憑《差不點我們會飛》獲得過「最佳原創電影歌曲」，今次第二次提名，結果又攞獎，她說：「我覺得好勁，好似叫親糊都食糊咁！」身邊幾位聽完都「嘩！」她即笑笑解釋：「Sorry，太寸！我唔係咁嘅意思，我係抱住好感恩同埋好榮幸嘅心嘅，希望下次有機會可以自摸，自摸嘅意思就係我可以包辦曲詞編監！」朱康即說衛詩雅都一樣叫親糊都食糊，衛詩雅即謙稱：「唔係，唔係，下次我調返轉試吓唱歌啦，唯有咁樣啦，希望下一次係攞到歌曲獎，上台唱歌。」之後黃淑蔓和朱栢康繼續講，指分別想攞女配角及女主角獎。

衛詩雅連續兩年從朱栢康手上接過金像獎，她表示很開心，本身雖有點緊張，但因為一上台見到對方大大力給她擁抱，馬上心都定了。（陳順禎/葉志明攝）

黃淑蔓叫「爸爸」幫自己拍MV，但budget不多，朱康說封幾千萬利是已可以，黃淑蔓則說：「幾千萬印尼盾得唔得先？」（陳順禎/葉志明攝）

黃淑蔓早在9年前的《第35屆香港電影金像獎》中已憑《差不點我們會飛》獲得過「最佳原創電影歌曲」，今次第二次提名，結果又攞獎，她說：「我覺得好勁，好似叫親糊都食糊咁！」身邊幾位聽完都「嘩！」她即笑笑解釋：「Sorry，太寸！我唔係咁嘅意思，我係抱住好感恩同埋好榮幸嘅心嘅。（陳順禎/葉志明攝）

衛詩雅自爆公開電話號碼搲撈堅有用：真係有收到劇本

衛詩雅與醫生老公周祉安，不論是在紅地氈環節、頒獎禮、慶功宴上都形影不離，非常甜蜜，當問到對方有否因她攞獎感動到喊，她說：「冇呀，佢冇喊，佢都OK，頭先我拎住個獎，佢好開心，咁我拎住個獎，我話『俾你拎吓』，佢話『唔拎呀，好重！』」上次衛詩雅在導演會獲獎時，突然公開自己的電話號碼「搲撈」，透露暫時未有新戲開，指希望有更多導演、監製找自己，若有好劇本，絕對不介意減片酬；今日她再下一城，被問有戲開的機會會否再提升了她說：「希望啦希望啦，希望大家搵我嚟casting，任何角色都OK。（問：上次有冇人打俾你？）真係有，真係有！我真係有收到劇本，有嘅有嘅，係真係有，所以有用㗎講自己電話號碼出嚟！」講到她憑7、8年前的角色獲獎，朱栢康直言：「有時一個好嘅演員，佢裡面有嘅斤両，注定咗喺度就喺度，佢唔受時間所摧毁。」

衛詩雅與醫生老公周祉安，不論是在紅地氈環節、頒獎禮、慶功宴上都形影不離，非常甜蜜。（陳順禎/葉志明攝）

二人更在慶功宴上咀嘴，有如重演婚禮；當問到對方有否因她攞獎感動到喊，她說：「冇呀，佢冇喊，佢都OK，頭先我拎住個獎，佢好開心，咁我拎住個獎，我話『俾你拎吓』，佢話『唔拎呀，好重！』」（陳順禎/葉志明攝）

上次衛詩雅在導演會獲獎時，透露暫時未有新戲開，突然公開自己的電話號碼「搲撈」，她透露這個方法果真湊效：「真係有，真係有！我真係有收到劇本，有嘅有嘅，係真係有，所以有用㗎講自己電話號碼出嚟！」（陳順禎/葉志明攝）

黃又南失落男配少少失望但未氣餒：以杜德偉為目標

而黃又南失落最佳男配角獎，輸俾《風林火山》的杜德偉，他不諱言有少少失望：「少少啦，但係Alex ……我哋喺《再見UFO》片場雖然冇戲份，但係我哋大家都有傾偈，頭先我恭喜佢，大家攬一攬，佢都話『你都加油呀！』我話『我一定會㗎！以你為目標！』佢好好人，佢好Nice。」而對於《再見UFO》成績斐然，又南很希望可以原班人馬再開新作，又說：「我最大感受係睇住我經理人真係喺6、7年嚟，不斷因為投資者嘅問題，最後真係上咗，我坐喺側邊，佢喺走廊嘅另一邊，所以一講到最佳編劇我都眼濕濕，最佳電影攞埋，我即刻真係攬住佢！佢都有安慰我，話『加油！你都要！』」他又透露戲中飾演自己童年的小演員徐嘉謙原來今日（20日）考DSE，所以之前冇謝票，但今日都專誠去金像獎，完騷後馬上回去休息，又南認為二人最相似是名寫同樣有個「謙」字（黃又南本名黃德謙），不過7、8年過去，對方現時已差不多高過自己。

黃又南失落最佳男配角獎，輸俾《風林火山》的杜德偉，他不諱言有少少失望：「少少啦，但係Alex ……我哋喺《再見UFO》片場雖然冇戲份，但係我哋大家都有傾偈，頭先我恭喜佢，大家攬一攬，佢都話『你都加油呀！』我話『我一定會㗎！以你為目標！』」（陳順禎/葉志明攝）

朱凌凌罕有合體 朱栢康被問出歌可能：我哋好麻煩

最後，朱凌凌五位成員白只、楊偉倫（阿卵）、陳文進（Chris）以及朱栢康、朱栢謙久違在金像獎上合體，問到可有機會一齊拍戲，朱康只說：「朱凌凌有冇機會開部戲？係有機會嘅，機會有好多㖭，但係幾時就唔知喇。（記者：開空頭支票？）唔係空頭，真係有機會，唔知幾時咋嘛。」而講到今年會否推出歌曲作品，他更玄妙地說：「我哋生命入面有好多作品，不過唔係畀觀眾睇，我哋就好麻煩嘅，你哋見到我哋上台，已經亂晒大籠，一個朱栢康已經咁麻煩，五個係真係好難搞！有啲嘢我哋真係要傾清楚，『大家係咪鍾意呀？』『好啦！做啦！』」

被問朱凌凌出新歌可能，朱栢康：「我哋就好麻煩嘅，你哋見到我哋上台，已經亂晒大籠，一個朱栢康已經咁麻煩，五個係真係好難搞！」（葉志明攝）