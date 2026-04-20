看不到的金像獎｜17幕鏡頭後遺珠　大會播馮德倫新戲舒淇竟無視？

《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮，已於昨晚（19日）圓滿結束，除了電視直播上看到的紅地氈及典禮盛況外，鏡頭後一眾演員的互動亦非常精彩。《01娛樂》精選了其中17幕不能錯過的遺珠畫面，其中洪金寶、高麗虹；以及衛詩雅、周祉安甜蜜放閃；另外亦有藝人雞啄唔斷，另外王丹妮、芯駖與邱彥筒Marf就因為長裙裙擺太長十分牙煙；此外，憑《女孩》首獲新晉導演獎的舒淇，在大會廣告時段播放老公馮德倫的新戲預告時，竟掛住與梁家輝傾偈，完全無視電視上的畫面，相當搞笑。

1. 元華久違返港 與伍允龍雞啄唔斷

近年移居加拿大享兒孫福的元華激罕返港，與同樣是打得之人伍允龍擔任頒獎嘉賓。

二人在台上「比武」，而元華更作勢打伍允龍，並透露已相隔13年無見面，上次已是2013年合作《笑功震武林》。

久別重逢，元華和伍允龍在紅地氈已雞啄唔斷。

久別重逢，元華和伍允龍在紅地氈已雞啄唔斷，言談甚歡。

唔知仲有無機會合作？

2. 衛詩雅與老公瘋狂放閃

衛詩雅事業愛情兩得意，上年獲影后兼結婚，而老公連續兩年陪她行紅地氈，整晚都形影不離。

為了讓老公靚靚見傳媒，衛詩雅幫他打好煲呔。

衛詩雅行紅地氈時，老公（左邊柱旁）默默在一旁為老婆拍低最靚時刻。

感覺周祉安為衛詩雅感到相當自豪，眼裡流露著愛！

影完又影。

衛詩雅獲得「最佳女配角」獎，第一時間當然是攬實老公！

3. 王丹妮紗裙拖地好牙煙

擁模特兒身形的王丹妮身穿啡色露肩紗裙，大方高貴。

不過由於紗裙拖地，令王丹妮行動十分不便，經常要撥開裙擺免被跘倒。

王丹妮走路時要抽高裙擺。

最後高踭鞋踩住裙腳，使王丹妮有點狼狽。

最後高踭鞋踩住裙腳，都係要人幫手整理。

行紅地氈樓梯級時更是寸步難行！

再次要人出手幫手整理。

4. 芯駖險踩Marf裙擺

COLLAR的李芯駖與邱彥筒（Marf）齊齊行紅地氈，但Marf一樣因裙擺出事，芯駖差點差到她的裙。（陳釗攝）

受女團基因影響，二人連踩裙都好似跳舞。（陳釗攝）

5. 林敏驄狂影張繼聰

張繼聰與李佳芯行紅地氈時，正在後面等候的林敏驄，就不斷影張繼聰。

影到張繼聰都忍唔住笑！

6. 麥浚龍行紅地氈前講電話

麥浚龍率領《風林火山》團隊行紅地氈，在登上紅地氈前2、3分鐘，他突然講電話，到底是跟誰呢？莫非是女朋友？

7. 趙君瑜有工作人員印汗

有份演出《夜王》的趙君瑜，是金屆紅地氈直播主持之一，打卡前有人為她印汗，確保影相時保持靚樣。

8. 泰妹貼心扶實小鬼

《世外》團隊行紅地氈，當中包括戲中的角色「小鬼」，由工作人員笠住頭套及公仔衫扮演。

為《世外》配音的泰妹（楊雅文）以超性感大開中門的打扮行紅地氈。

由於小鬼行路和睇路有困難，泰妹非常貼心地扶實。

由於小鬼行路和睇路有困難，泰妹非常貼心地扶實。

9. 李心潔梁家輝傾偈笑到見牙唔見眼

李心潔專誠來港擔任頒獎嘉賓，與金燕玲頒發「最佳電影」獎項。

李心潔與梁家輝過往曾在電影《A-1頭條》、《戰鼓》等合作，今次在紅地氈重遇，傾偈傾唔停，見心潔笑得很開心。（鄧穎琪攝）

影帝梁家輝。

10. 高妹盧慧敏美背勁吸睛

身高177cm的盧慧敏在人群中可說是「鶴立雞群」，廣告時段她起身準備與林敏驄去頒獎，一企起身，美背非常吸睛。

盧慧敏的身形在影壇新貴中應該都算Tier S，玉背好養眼！

11. 高麗虹拖實洪金寶

洪金寶憑《尋秦記》有份角逐「最佳動作設計」獎項，他非常畀面，即使撐枴杖都來行紅地氈。

而太太高麗虹就傍實老公。

二人行入觀眾席時，賢慧的高麗虹也一樣拖住洪金寶大哥。

好sweet！

12. 周潤發Selfie全場畀心

周潤發與劉偉強任頒獎嘉賓，不少網民說發哥的造型像KFC上校。

播放終身成就獎得主朱家欣的獲獎片段時，發哥乘機與劉偉強密斟吹水。（鄧穎琪攝）

頒獎後，最愛與人自拍的發哥舉機與全場觀眾大合照。

觀眾席上所有人都立即和應，高舉心心手勢。

13. 麥浚龍與女友恩愛同框

麥浚龍與女友Janine拍拖多年來都頗為低調，但《風林火山》有12個獎項提名，身為女友的Janine當然要陪Juno參與盛事。

Juno與Janine難得公開合體。

戴庚玲（Janine）模特兒出身，曾接拍多個廣告。

14. 陳奕迅、馮德倫抽郭富城水全場跟住做

陳奕迅、馮德倫擔任頒獎嘉賓，二人模仿禁毒大使郭富城，Eason呼籲：「聽我講！我哋一齊企硬，支持香港電影！」

Eason還設計了一組動作，而台下的眾人都有跟住做。

15. 播馮德倫新片片段 舒淇竟掛住傾偈

廣告時段，電視上播放馮德倫主演電影《第四幕》預告，但台下的老婆舒淇，就相當專心同梁家輝傾偈。（鄧穎琪攝）

坐在第一行的張繼聰，忽然向右後方雙手舉姆指畀Like，唔知係讚邊個呢？（鄧穎琪攝）

《第四幕》是馮德倫、周秀娜、胡杏兒、袁澧林等主演的新戲。（資料圖片）

相信舒淇難得與好友聚舊，廣告時段時傾得太忘我，完全未有留意電視畫面。

事實上舒淇與馮德倫好sweet，返屋企即刻攞住獎慶祝。（Instagram：sqwhat）

16. 張繼聰畀Like

坐在第一行的張繼聰，忽然向右後方雙手舉姆指畀Like，唔知係讚邊個呢？

17. 梁家輝吻影帝獎座