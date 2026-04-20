金像獎2026｜陳法拉將赴歐洲拍新戲　張家輝曾問有冇興趣再合作

《第四十四屆香港電影金像獎》昨晚（19/4）順利舉行，一向有衣着品味的陳法拉，去年與張家輝擔任金像獎頒獎嘉賓，兼為電影《贖夢》落力宣傳。高貴衣着氣質，令法拉成為去年的「最佳衣着獎」女得獎者。而陳法拉今年憑電影《贖夢》紀慧玲一角，角逐今屆金像獎「最佳女主角」獎，是她入行以來，首度入圍香港電影金像獎。

一向有衣着品味的陳法拉，去年成為「最佳衣着獎」女得獎者。（大會提供）

陳法拉是次將穿著一襲白色絲緞長連身裙，為 CHANEL 2026 春夏系列第 52 套造型，並配搭 CHANEL 鞋履，這套造型由藝術總監 Matthieu Blazy 設計，展現優雅與自信地現身金像獎。對於選擇服裝及珠寶的要求，法拉說：「我覺得揀衫同珠寶都係緣份，同一個好嘅角色和啱自己嘅角色，同埋生命中嘅人和事都一樣，其實都係撞，碰到就有緣份。我覺得今次嘅衫同珠寶都好啱我嘅心情，比較淡定、優雅和簡單，都係做返自己，有法拉自己本身嘅energy喺度。」

陳法拉覺得今年衫同珠寶都好適合自己，比較淡定、優雅和簡單。（大會提供）

法拉感恩，相隔十年沒有在港拍港產片，第一次返香港拍電影就有提名，她說：「感覺觀眾冇忘記法拉，同埋業內嘅同事、行家們對我嘅支持和鼓勵，我都好感動，今次返嚟香港參加金像獎好開心，覺得好似一個行業內嘅聚會，會見到好多相熟嘅同事、朋友們，然後大家聚首一堂去慶祝電影，所以很期待參與。」

法拉獲提名「最佳女主角」，導演張家輝亦戥她開心，「佢有恭喜我，我都恭喜返佢，因為電影《贖夢》係佢心血，係佢BB嚟嘅，無論由角色到創作、製作、演繹和拍攝，包括我這個角色嘅所有構思，都係佢嘅，所以我好多謝佢，能夠憑呢個角色提到提名，完全係佢創作嘅。」

去年金像獎，張家輝與陳法拉以《贖夢》造型現身頒獎，二人非常入戲，成為全晚高潮之一！（莫匡堯 攝）

法拉獲提名「最佳女主角」，導演張家輝亦戥她開心，「係佢BB嚟嘅，無論由角色到創作、製作、演繹和拍攝，包括我這個角色嘅所有構思，都係佢嘅。」（《贖夢》劇照）

張家輝問過有冇興趣再合作

法拉透露張家輝有問過她有冇興趣再合作，法拉說：「我唔知佢係咪諗緊拍《贖夢2》，我哋兩個演夫妻嘅角色，定係佢有新構思，其實我都好期待佢拍喜劇，我都好想做喜劇，其實我係有信心做到喜劇嘅角色，只係冇人搵我，所以希望可以同張家輝演喜劇。今次嘅角色（紀慧玲）夠唔夠癲？又唔可以話夠唔夠，今次嘅角色喺佢嘅世界嚟講，係唔覺得自己癲，佢係做緊佢自己正常做嘅嘢，所以出發點唔係演癲嘅狀態，而係演佢扭曲咗嘅邏輯，同埋每一個moment佢需要做嘅事。今次同我以往演嘅角色係好唔同，反而我覺得演嘅時候，好自然和享受，但我覺得我嘅赤度可以再大啲，未必係癲，赤度幅度再大啲，我係好歡迎嘅。」

法拉表示兩星期後會入劇組，在歐洲拍攝一部電影，導演和演員都是從未合作過，十分期待。（大會提供）

對於未來的工作安排，法拉表示兩星期後會入劇組，在歐洲拍攝一部電影，導演和演員都是從未合作過，十分期待，法拉說：「部戲都有少少動作戲，係新嘗試，自己都好期待。」她稱想拍喜劇外，亦想做導演工作，因為很享受做導演的崗位，「我啱啱完成了自己部短片嘅後期，嚟緊會根據呢個短片，發展成為長嘅電影，希望未來演員和導演兩個角色都會繼續做。」