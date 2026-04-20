舒淇爆馮德倫重拾歌手身分偶包重　一句話公開質疑老公音樂才華？

舒淇在昨晚舉行《第44屆香港電影金像獎》中，憑首部執導電影《女孩》勇奪「新晉導演」，實力獲肯定。雖然老公馮德倫昨晚亦有出席擔任頒獎嘉賓，但兩人全晚表現低調，未有同框，直到今日舒淇才在社交平台「補償」粉絲，大方公開夫妻合照放閃。相中馮德倫攞著太太的獎座，舒淇則在旁做出可愛表情，互動十分甜蜜。不過在紅地毯上，舒淇竟然公開質疑老公的音樂才華？

舒淇在《第44屆香港電影金像獎》中，憑首部執導電影《女孩》勇奪「新晉導演」，實力被獲肯定。（葉志明 攝）

舒淇攞獎後在社交平台分享喜悅，並寫道：「起飛﹗Have a great day﹗」（IG@sqwhat）

爆馮德倫重拾歌手身分有偶包

舒淇在昨晚金像獎紅地氈上受訪時，被問到為何不跟老公一起亮相？舒淇大爆對方現在有「偶包」，笑言：「你知佢而家要出嚟做歌星、做返Idol呀嘛，所以唔可以俾人知佢有另外一半！」 語畢，舒淇自己也忍不住仰天大笑。對於老公新歌的評價？舒淇竟毫不留情地大潑冷水：「Eason（陳奕迅）唱得好聽啲囉。我今晚可能返唔到屋企了，不過都O嘅，佢知道我係講笑。」

舒淇一身型格打扮亮相紅地毯。（葉志明 攝）

舒淇受訪時爆老公現時重拾歌手身分，有偶包要扮沒有另一半。語畢，舒淇自己也忍不住仰天大笑。（陳順禎 攝）

自嘲五音不全

問到若老公誠邀她合唱，會否答應？舒淇隨即「耍手兼擰頭」，並自嘲：「我覺得佢唔係好想囉。因為我冇Eason把聲，我呢啲『五音不全』算吧！」至於未來若有新的電影作品，又會否考慮找老公做音樂部分？舒淇表示有適合的再算，並一臉疑惑地反問：「佢做音樂？佢識配樂㗎咩？（俾個機會老公學下嘢嘛？）好嘅。」

事實上舒淇與馮德倫好sweet，返屋企即刻攞住獎慶祝。（IG@sqwhat）

舒淇透露日前50歲生日在工作中度過。（IG@sqwhat）

低調過50歲生日

另外，舒淇日前（4月16日）度過50歲生日，她表示今年生日在工作中度過，並沒有特別大慶祝：「不是有個傳統女人『過九不過十』嗎？所以今年就冇點慶祝生日。其實到咗我呢個年紀，覺得禮物同慶祝幾時都得啦。」舒淇又透露正在籌備新劇本，透露題材都是跟《女孩》差不多，笑言待自己功力到位後，再考慮開拍「舒淇同佢啲男孩」。