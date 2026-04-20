金像獎2026｜後台LEGO獎座大有來頭　阿正「無雙表姐」造型添玩味

《第四十四屆香港電影金像奬》於昨晚（19/4）圓滿結束，而當得獎者走到後台接受訪問時，不少人見到有一座用LEGO®砌出的大型金像女神獎座，原來這獎座大有來頭，專誠邀請本地唯一樂高®專業認證大師洪子健（Andy），以約2萬顆顆粒拼砌出，高2.2米。而「LEGO®PLAYMAKER」代表阿正，就以《家有囍事》「無雙表姐」造型，負責為幾位得獎者，送上融入LEGO®花束祝賀出爐「最佳男主角—梁家輝先生」、「最佳男配角—杜德偉先生」與「最佳女配角—衛詩雅小姐」，讓年度影壇盛事多一分玩味！



阿正以《家有囍事》「無雙表姐」造型，負責送上融入LEGO®花束祝賀出爐「最佳女配角—衛詩雅小姐」。（大會提供）

Andy大師親解製作過程

曾將傳世名畫《清明上河圖》拼砌為全球最大LEGO®立體情景模型，打破健力士世界紀錄™的Andy，今次首度與金像獎合作與有榮焉，事關自己作為土生土長香港人，一直是「港產片」的忠實影迷，經常透過大銀幕啟迪創意、吸收靈感！而這座香港電影金像獎女神獎座，足足耗時約一個月，動用了約2萬顆顆粒，而且女神獎座足足高2.2米，製作過程當然要小心處理，尤其是女神高舉明珠的左手亦需要在平衡上做一定的計算，看到成品能在金像獎的新聞中心出現，相當感動！」

阿正負責送上融入LEGO®花束祝賀出爐「最佳男配角—杜德偉先生」。（大會提供）

阿正負責送上融入LEGO®花束祝賀出爐「最佳男主角—梁家輝先生」。（大會提供）

至於負責頒發花束的阿正，亦謂首次跟LEGO®合作，更專誠復刻了經典賀歲片《家有囍事》中的「無雙表姐」造型上陣，莊重同時不失玩味！阿正說︰「正所謂『個個都靚女，唔通個個都做到靚女咩？』所以我決定放棄『Bad Girl佬』本色示人，改以玩味造型向香港電影致敬，而《家有囍事》正正是我最喜歡的港產片，當中由影后毛舜筠飾演的『無雙表姐』更是一絕，Man得來又帶點溫柔，跟我不謀而合，所以決定以『無雙表姐』造型登場，看看能否在後台遇上我的『家明表哥』，哈哈！」

這座香港電影金像獎女神獎座，製作足足耗時約一個月，動用了約2萬顆顆粒。（大會提供）

阿正專誠復刻了經典賀歲片《家有囍事》中的「無雙表姐」造型上陣。（大會提供）

這個具玩味的玫瑰造型手鐲與心口針設計精美，令阿正愛不釋手。（大會提供）

愛美是女人的天性，阿正亦不例外，大讚尤其是融入LEGO®元素的玫瑰造型手鐲與心口針設計精美，令人愛不釋手！她說：「玫瑰花手鐲與心口針創意十足，甫看到已經心心眼，無論配襯任何衣服都能夠增添玩味及個人特色，超級可愛，一定要帶回去跟好姊妹Elsie開心Share呢！」