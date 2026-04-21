我們不是什麼｜AK望觀眾放下對MIRROR成見　「先欣賞再評論」

電影《我們不是什麼》，由邱禮濤監製、導演、編劇，譚耀文、MIRROR成員AK江𤒹生及Ansonbean陳毅燊主演，自復活節假期上畫以來，票房錄得300萬，未如理想。一眾演員亦趁周末四出謝票希望爭取有更好成績。而日前有網民就上載一條AK在謝票場講的一番話，內容顯得非常感慨，覺得電影票房未如理想，跟自己是偶像甚至MIRROR成員的身份有關︰「可能我哋個身份係偶像，唔係演員，會覺得我哋唔值得擁有一啲機會，覺得勝任唔到。」

AK江𤒹生對《我們不是什麼》非常愛惜，一直落力參與宣傳。（陳順禎攝）

AK坦言坊間有聲音，覺得他們不值得擁有一些機會，覺得勝任不來。（lumxkis＠IG 影片截圖）

AK︰「亦見到有網民話呢套戲有MIRROR嘅人做，係《全民造星》嘅人做，所以選擇唔去睇。」（lumxkis＠IG 影片截圖）

AK︰「亦見到有網民話呢套戲有MIRROR嘅人做，係《全民造星》嘅人做，所以選擇唔去睇。」（lumxkis＠IG 影片截圖）

對MIRROR有成見︰「我哋唔值得擁有一啲機會」

影片一來，就見到AK表情凝重，講到好多人好容易會對他們有先入為主的成見。「可能我哋係一個電視節目比賽出身，可能我哋個身份係偶像，唔係演員，會覺得我哋唔值得擁有一啲機會，覺得勝任唔到，亦見到有網民話呢套戲有MIRROR嘅人做，係《全民造星》嘅人做，所以選擇唔去睇。」同時，AK亦表示有人因為朋友推介，看畢由原本不喜歡他們，到認識多了。「係好感恩。」

一份成見，一份偏見，正正就是該片要講的一個訊息︰「有啲嘢你只需畀多啲愛，畀多啲關懷，呢個世界有好多嘢都會唔同，你係咪唔鍾意嗰件事你係唔知，因為你都冇去了解過。」

AK︰「有啲嘢你只需畀多啲愛，畀多啲關懷，呢個世界有好多嘢都會唔同。」（lumxkis＠IG 影片截圖）

AK更將自己在電影中飾演的暉仔，以及Ansonbean飾演的Ike，以其遭遇作例子。（《我們不是什麼》劇照）

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呼籲大家放下︰「支持自己一啲本土文化」

AK更將自己在電影中飾演的暉仔，以及Ansonbean飾演的Ike作比喻︰「佢哋嘅狀態，佢哋嘅生活，可能會令人鄙視、會唾棄，但其實只係你唔認識佢哋，認識咗就會知道佢哋都係對呢個世界無害，一個好普通的年青人。」

最後，AK表示在網上看到很多對《我們不是什麼》的意見，他希望大家可以放下成見嘗試接觸。「香港呢個地方已經唔大，希望可以自己去支持自己一啲本土文化，唔好好多嘢未睇就有一個定論，戲可以上到已經不多，希望大家先欣賞再評論。」