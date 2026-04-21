穿PRADA的惡魔2｜Gaga性感撐首映　安妮封年度「最美麗封面女星」

由梅麗史翠普、安妮夏菲維、艾美莉賓特及史丹利杜茨四位元祖主角主演的《穿PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）未上映已掀起全球熱潮，電影更由上月尾開始，舉行全球巡迴宣傳活動。電影昨日於美國紐約林肯中心舉行全球首映禮，有份客串兼唱主題曲的天后Lady Gaga都性感出席，場面星光熠熠。

梅麗史翠普、安妮夏菲維、艾美莉賓特及史丹利杜茨四位元祖主角齊齊出席全球首映禮。（Getty Images）

有份客串兼唱主題曲的天后Lady Gaga都性感出席。（Getty Images）

Gaga看起來比起過往清減了不少，驚艷大批網民。（Getty Images）

安妮夏菲維成年度「全球最美麗封面女星」

上周才完成全球巡迴演唱會《Mayhem Ball Tour》的Lady Gaga以一襲黑色低胸露肩晚裝亮相大曬背脊紋身，Gaga看起來比起過往清減了不少，驚艷大批網民。至於主角安妮夏菲維側以火紅色露肩晚裝現身，大曬高挑好身材。另外，美國名人雜誌《People》昨日亦公布安妮成為年度「全球最美麗封面女星」。

安妮夏菲維側以火紅色露肩晚裝現身。（Getty Images）

安妮大曬高挑身形。（Getty Images）

安妮獲封年度「全球最美麗封面女星」。（Getty Images）

安妮近期回春了不少。（Getty Images）

安妮接受訪問時，逐一點評《穿PRADA的惡魔2》的幾位拍檔，她大讚男星史丹利杜茨（Stanley Tucci）風趣幽默、反應敏捷，而她直言非常敬佩梅麗史翠普：「她是我非常欽佩的人，她定義了表演的真諦，她活出了偉大的人生，卻從不滿足於已有的成就，而是不斷鞭策自己，拓展藝術的邊界。她真是太好了。」

艾美莉凍齡力驚人。（Getty Images）

艾美莉凍齡力驚人。

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