廖子妤主演《走出人質事件》改編自馬尼拉人質事件　看預告已心噏

由新鮮出爐的影后廖子妤主演，即將於5月28日在香港上映的電影《走出人質事件》是改編自2010年菲律賓馬尼拉人質事件，電影未上映已經在網上掀起不少話題。《走出人質事件》由新晉金像影后廖子妤聯同童繽毓、張耀棟、龔慈恩、羅蘭及李日朗等人出演，廖子妤在電影中飾演槍手親戚兼記者的角色，這部作品吸引了無數目光，但同時也引起不少的爭議。

電影《走出人質事件》即將於5月28日在香港上映。(影片截圖)

《走出人質事件》是改編自2010年菲律賓馬尼拉人質事件。

菲律賓前警員門多薩挾持一輛載有25人的香港旅行團旅遊巴

該電影以生還者易小玲的視角展開，描述了當年震撼香港的悲劇事件。事發於2010年8月23日，菲律賓前警員門多薩挾持一輛載有25人的香港旅行團旅遊巴，事件歷時約12小時，最終造成8死7傷，當年電視直播整個過程，所以成為了不少港人集體創傷之一。

菲律賓前警員門多薩挾持一輛載有25人的香港旅行團旅遊巴。(影片截圖)

網民看完預告片後感心噏

不少網民看完預告片後感到心情沉重，擔心電影可能會對生還者及罹難家屬造成二次傷害。亦有一部分的人表示不願透過影片重現痛苦：「心噏到睇唔落去」，而「唔想再經歷多一次」成為他們的心聲。也有人認為電影能起到教育作用，幫助未曾經歷此事的年輕一代了解歷史。他們認為此類作品可促進反思及警惕，強調「拍出嚟反而更加唔會被遺忘。」

不少網民看完預告片後感到心情沉重。(影片截圖)

電影2022年在馬來西亞開鏡，由梁鴻華執導，屬於「福音電影」類型。故事的真實性更因易小玲本人出任顧問而得以保證，她表明支持拍攝此片，希望透過影像形式讓大眾重新審視事件、關注歷史。新鮮出爐的影后廖子妤則挑戰該片中飾演槍手親戚兼記者的角色。

電影2022年在馬來西亞開鏡，由梁鴻華執導。(影片截圖)