我們不是什麼｜筆華棋戲院睇10分鐘即開電話短訊朋友　遭網民鬧爆

電影《我們不是什麼》，由邱禮濤監製、導演、編劇，譚耀文、MIRROR成員AK江𤒹生及Ansonbean陳毅燊主演，自復活節假期上畫以來，口碑不錯。一眾演員近日繼續四出謝票及宣傳，希望爭取有更好成績。該電影由邱導自資800萬拍攝，以1998年「武漢巴士爆炸案」為藍本，講述兩個年輕人受社會壓迫、人生不順，最終走向極端嘅故事。邱禮濤早前就接受了筆華棋的YouTube頻道節目《緬甸堂》的訪問，為他的電影作宣傳。

AK江𤒹生對《我們不是什麼》非常愛惜，一直落力參與宣傳。（陳順禎攝）

邱禮濤親自解構戲中粗口橫飛原因

筆華棋在今集訪問的介紹中指出，對邱禮濤導演來說，拍這套戲最難不是選角或者還原場景，而是要迎合不同人的審美同邏輯。因為是數碼年代。邱導表示：「發表意見好容易，變相意見就會早過思考」，這種風氣對創作的人來說絕對是一大挑戰。講到拍攝風格，邱禮濤導演就大爆自己拍戲的時候不喜歡試演和圍讀，甚至會在現場睇位、試燈的時候，夾硬「撳住」演員叫他們不要演。至於為何這套電影會粗口橫飛？為什麼一定要用那隻錶？每一幕鏡頭、每一個選角背後的故事，邱禮濤導演在今次訪問中都有親自解構。

邱禮濤接受筆華棋的YouTube頻道節目《緬甸堂》的訪問。(YOUTUBE截圖)

筆華棋戲院內用電話受網民批評

然而在訪問中，筆華棋說了一番話卻受到網民的批評，他表示自己向來以有沒有玩電話來評定一部戲的好與壞，不好看的戲便會不期然拿手機出來。而他就指自己在戲院看《我們不是什麼》10分鐘，就拿電話出來，但原來不是玩手機，是急不及待要短訊推薦給朋友。

對此自述，網上掀起熱議，包括《環球膠報》一帖文寫道︰「嗰時feel到佢仲好自豪啲好似要邱導企起身鞠三個躬多謝佢咁」，筆華棋的言行令網民大感震驚。帖文批評他說：「第一次學人去戲院睇戲啊？根本睇戲都唔應該用電話！知唔知你開住個mon啲光好騷擾？你仲要喺導演面前講自己喺套戲做咗10分鐘之內就已經用電話message人？message叫人睇戲大晒？以為自己好有品味？影衰自己啊！」不少網民都留言鬧埋一份以示不滿。

筆華棋訪問邱禮濤導演，講酊自己在戲院看《我們不是什麼》10分鐘，就拿電話出來，但原來不是玩手機，是急不及待要短訊推薦給朋友。(YouTube截圖)