夜王｜票房1.13億登港片史上第三位　黃子華一人壟斷頭三甲

香港夜總會題材賀歲片《夜王》，由吳煒倫導演，黃子華、鄭秀文攜同《毒舌大狀》原班人馬主演，自大年初一（2月17日）上映後受歡迎程度勢不可擋，早前以香港電影史上最快速度打破5000萬元票房紀錄，隨後就順勢破億。而上星期更推出導演版加長30分鐘。來到今日（25/4），電影上映兩個多月，票房登上1.13億，正式登上香港電影票房史上第三位，亦代表黃子華正式稱霸頭三甲。

《夜王》上映兩個多月，票房登上1.13億，正式登上香港電影票房史上第三位。（網上圖片）

黃子華主演的《夜王》，為黃子華第三部破億電影。（《夜王》劇照）

黃子華四套戲佔港產票房十大

《夜王》的票房其實在破7000萬時，已躋身香港電影票房榜十大位置，而十大中，黃子華便包辦了《夜王》、《飯戲攻心》（2022）、《毒舌大狀》（2023）及《破．地獄》（2023）一共四部。而當《夜王》港澳票房破1.13億之際，原本的第三位，由鄭保瑞執導、古天樂、洪金寶、林峯、劉俊謙等主演的《九龍城寨之圍城》，便要讓位。

《九龍城寨之圍城》於2024年上畫，港激票房為$1.129億港元，現為香港電影票房榜第四位。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

《毒舌大狀》為香港電影票房榜第二位，港澳票房收1.15億。（《毒舌大狀》電影劇照）

《破．地獄》為香港電影票房榜第一位，連同加長版收1.7億港元。（《破．地獄》電影劇照）

黃子華壟斷票房榜三甲席位

《夜王》破億後起勢如虹，並乘勢推出導演III級版，黃子華將以《夜王》挑戰自我改寫港產片歷史，以《破．地獄》、《毒舌大狀》及《夜王》壟斷票房榜頭三甲席位！而觀看勢頭，《夜王》只差200萬便破《毒舌大狀》票房，自己改寫歷史。