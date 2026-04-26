《撞到正》4K數碼修復版首映蕭芳芳驚喜現身　46年前舊作重現銀幕

康樂及文化事務署 (康文署) 香港電影資料館 (資料館) 於4月推出「奇幻電影之旅」放映節目，與觀眾一同投入光影世界，展開奇幻之旅。放映節目為「香港流行文化節2026」及資料館二十五周年誌慶節目，由《撞到正》(1980) (4K數碼修復版) 在昨晚 (25日)於香港文化中心大劇院舉行的全球首映揭開序幕，驚喜現身的監製兼演員蕭芳芳、導演許鞍華、副導關錦鵬、演員劉天蘭、藝術指導李樂詩博士，大家聚首一堂在大劇院內分享當日拍攝時的種種逸事。

《撞到正》重現銀幕。

蕭芳芳一出場先向現場觀眾送上飛吻，「多謝你們鼓掌，今日我覺得好幸福，46年前我哋拍嘅呢部戲，今日有機會喺呢度做首映禮，因為楊凡導演先至有呢個機會，亦都要多謝電影資料館，我好感激佢哋修復咗呢部戲，我諗呢部戲修復咗之後會好好睇。要多謝導演阿Ann，多謝Tina，多謝李樂詩，多謝阿關，多謝蓮姐幫我哋化妝，係度套戲好似得咗獎咁，最後一句，我祝大家身體健康，日日都快樂，唔阻大家睇戲。」

監製兼領銜主演蕭芳芳

許鞍華憶述說：「今時今日再睇呢部戲都唔會覺得悶，因為佢嘅節奏好快，同埋佢係一部驚悚喜劇，所以你睇嘅時候有時會驚驚哋，有時又覺得好好笑。呢套戲嘅構思係當時係相當前衛，當時唔興笑片溝恐怖片，但而家嘅電影又好興溝埋唔同類型。呢部戲其實係芳芳諗出嚟，佢初頭同我講拍一齣喺戲班嘅鬼片，我以為要拍好驚嘅內容，但芳芳話唔好拍到咁驚，如果唔係家庭觀眾就唔啱睇。」「果陣時我哋做資料搜集比較快，一問夠料就拍，由資料搜集到寫劇本唔超過6個月，果陣都唔興手機錄低啲料，所有資料全部記係個腦度。闗錦鵬做呢部戲嘅副導，我哋兩個人諗嘢嘅方法都好近，所以我一諗一講佢就即刻知我想要啲乜嘢，但係如果果個人同你嘅諗法唔同，咁你要解釋比佢聽佢先識做，所以我覺得我非常之幸運。」

導演許鞍華

關錦鵬說：「我好開心可以跟許鞍華導演做佢嘅副導演，因為喺佢身上我學到太多嘢，我印象中許鞍華導演好少係拍攝現場鬧人，作為導演佢會好知道喺鏡頭裡面嘅需要，所以佢會提佢嘅副導演點樣擺背景後面嘅臨時演員，又或者係連戲嘅導具。我第一次同佢合作，從佢嘅教導我更加知道副導演要做啲咩嘢，所以之後我變成一個幾搶手嘅副導演。果陣時芳芳姐同B哥哥已經係非常紅嘅演員，我細個住嘅地方隔離就係戲院，我好鍾意睇陳寶珠同蕭芳芳嘅《彩色青春》同《紫色風雨夜》，所以第一次幫許鞍華做副導演就可以同芳芳姐合作，再加上B哥哥亦都係一個好紅嘅歌手，待人亦都好友善，所以喺現場我當然係好盡責地做好副導演嘅工作，但係我亦好似一個影迷咁係鏡頭後面睇住佢哋表演。」李樂詩分享說：「細個嘅時候父母成日帶我去睇戲，我就好熟個背景，所以佢哋話做同戲班有關嘅戲邀請我做美指，我二話不說就話可以做。芳芳姐嘅造型唔須要特別諗，因為佢係可以放係任何角色度，我對佢嘅化妝，服裝同埋動作都好了解，所以冇乜困難。」

副導關錦鵬

劉天蘭在台上說：「呢部戲令我哋大家認識咗46年，我嘅感覺係46年前我係一個靚妹，有幸可以參與呢個團隊，一部拍咗8個月嘅戲，亦開啟咗我對電影嘅鍾愛，我跟住返加拿大再讀電影都係因為《撞到㠪》。」導演楊凡以特別嘉賓出場給芳芳姐獻花；「頭先我喺入面聽到芳芳多謝呢個，多謝果個，其實我哋大家要多謝芳芳，因為佢又主演又投資，做出一套咁好嘅電影，呢套戲1980年上畫果陣我唔係香港，後來我睇返真係覺得好特別，我覺得有8個字可以去影容芳芳，就係《無可取代，影壇宗師》。」