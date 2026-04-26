全港戲院⽇2026｜1,694場次超過20.1萬⼈次　上座率創歷屆新⾼

由香港戲院商會主辦，⽂化體育及旅遊局轄下⽂創產業發展處及電影發展基⾦資助的「全港戲院⽇2026」，已於昨⽇（4⽉25⽇）圓滿舉⾏。今年活動反應熱烈，吸引逾20.1萬觀眾入場，入場⼈次突破去年19.5萬紀錄，成為全城矚⽬的⽂化盛事。

《全港戲院日2026》於昨日4月25日順利舉行。（大會提供）

於「全港戲院⽇」當日，有52間商業戲院於當⽇劃⼀票價港幣30元，讓市⺠以超值優惠價格，欣賞不同類型的電影及形形⾊⾊的影院格式以⾄貴賓院，感受⼤銀幕獨⼀無⼆的魅⼒！昨⽇各區戲院⼈潮湧動，場⾯熱鬧，全⽇共放映1,694場次，累計入場⼈數達201,519⼈次（數字仍需經核數師核實），平均上座率超過81%，較去年「全港戲院⽇」上升約4.1%，充分展現市⺠對電影⽂化的熱情與⽀持。

活動當日，各區戲院都人頭湧湧。（大會提供）

活動當日，各區戲院都人頭湧湧。（大會提供）

⽂化體育及旅遊局局長羅淑佩女⼠、常任秘書長沈鳳君女⼠、副局長劉震先⽣及⽂創產業發展處⽂創產業專員黎細明女⼠昨⽇親臨戲院⽀持「全港戲院⽇2026」。他們與市⺠⼀同欣賞優質港產電影，暫時遠離煩囂，在⼤銀幕享受觀影時光。香港戲院商會對⽂化體育及旅遊局的鼎⼒⽀持，以及各區市⺠的踴躍參與，致以衷⼼感謝。戲院⽇亦是「香港流⾏⽂化節2026」的響應節⽬。

由右至左，香港戲院商會理事長袁彥⽂先⽣、文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士，以及文化體育及旅遊局文創產業發展處文創產業專員黎細明女士，都有身體力行支持「全港戲院日」。（大會提供）

除戲院座無虛席外，活動亦成功帶動周邊商圈⼈流及⽣意。多個商場、⼤型連鎖食肆及零售商⼾⾃發推出憑票尾享優惠的活動，例如商場泊⾞及積分加碼、食肆買⼀送⼀、85折及票尾可作港幣5元使⽤等優惠，進⼀步印證「全港戲院⽇」不僅推動本地觀影⽂化，更為各區餐飲零售業注入活⼒，對本地消費市場具⼀定⿎舞作⽤。 香港戲院商會理事長袁彥⽂先⽣表示：「今年『全港戲院⽇』⽚單選擇多元，成功吸引⼀家⼤⼩、長輩及年輕觀眾踴躍參與，全⽇⼈潮不斷，中午起全⽇多個場次已經全院滿座！他續指，活動除了票價優惠，更凝聚社區⼒量，讓不同年齡層共享親⼦與朋友的歡樂時光。今年成績尤為亮眼，上座率創下歷年新⾼。在⽂創處全⼒⽀持下，商會期望未來持續推動「全港戲院⽇」成為年度⽂化盛事，透過電影與戲院促進家庭、社區及商圈之間的互動，令戲院⽂化得以更廣泛傳揚。」