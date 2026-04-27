寒戰1994｜吳彥祖望囡囡將來男友似劉俊謙：想要個咁樣嘅仔

《寒戰1994》今日（27/4）舉行世界首映，一眾演員都有出現。其中飾演壯年版蔡元祺的吳彥祖（Daniel），以及年輕版李文彬的劉俊謙，率先跟記者見面。二人在戲中有大量對手戲，需要高度默契，慶幸兩位一見如故、惺惺相識，首次合作已經成為好友。

二人談到為何首次合作滿有默契，原來兩位都有不少共同話題。吳彥祖：「大家傾好多生活話題，好快就交流到。」劉俊謙更大讚同Daniel相處感覺令人好舒服。「拍攝時佢仲送咗一個自己設計的耳機畀我。」阿謙更講笑會珍而重之，拎到返屋企會背住太太錫部耳機。問到阿謙可有回禮？Daniel立即答：「佢已經係一份禮物。」

吳彥祖與劉俊謙在戲中有大量對手戲，需要高度默契，慶幸兩位一見如故、惺惺相識。（陳順禎 攝）

吳彥祖傷心囡囡唔再叫Daddy

吳彥祖今次返港，仲有另一部戲拍攝中，會逗留到6月尾才走，問到囡囡可有掛住？「個女而家好享受我唔喺屋企，因為我會嚴肅啲，有少少虎爸，較著緊佢讀書方面。」不過講到最傷心，是囡囡8、9歲時，開始話唔叫自己做Daddy。「佢話改叫Dad，佢覺得自己大個，唔會再咁叫，但我好鍾意聽到Daddy。」

問到Daniel萬一女兒拍拖會否更不捨？他便利用《寒戰1994》對白回應：「有啲嘢講得唔做得，有啲嘢做得唔講得，例如我會同太太講：『我想打死個男仔！』呢啲就講得唔做得。」Daniel強調總之佢搵到一個好人，唔好畀人呃便可。記者立即反問如果個男仔似劉俊謙又如何？「咁冇問題啦，我都想要個咁樣嘅仔。」

記者問到如果將來女兒男友似劉俊謙又如何？「咁冇問題啦，我都想要個咁樣嘅仔。」吳彥祖說。（陳順禎 攝）

吳彥祖傷心囡囡唔再叫Daddy，改口叫Dad。（微博@吳彥祖）

吳彥祖希望未來女婿好似劉俊謙咁。（微博@吳彥祖）

吳彥祖今次返港，會逗留到6月尾才走，問到囡囡可有掛住？「個女而家好享受我唔喺屋企，（陳順禎 攝）