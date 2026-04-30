穿PRADA的惡魔2｜重溫Mean爆金句　今集升級自嘲︰終於捨得返嚟

《穿PRADA的惡魔2》以原班人馬載譽歸來，除了導演大衛法蘭高（David Frankel）、編劇雅蓮麥肯拿再度聯手，戲中最重要的三大女主角：梅麗史翠普、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、艾美莉賓特（Emily Blunt）亦會華麗回歸，再度展惡鬥！而除了上集的史丹利杜茨（Stanley Tucci）都會參演外，新加入的演員還有華裔女星劉玉玲（ Lucy Liu）、《天能》（Tenet）男星堅尼夫班納（Kenneth Branagh）等。

睇《穿PRADA的惡魔》，其中一樣最享受是看梅麗史翠普飾演的裴美蘭，如何無極限地mean，對下屬的霸氣無禮，句句都可以入語錄，在收看第二集前，現在先重溫第一集的mean爆金句。（上映日期︰4月29日）

梅麗史翠普飾演的裴美蘭，如何無極限地mean下屬，也是大家最愛看的環節。（《穿PRADA的惡魔2》劇照）

有問題搵其他人問

裴美蘭要10-15條Calvin Klein的裙子，安妮夏菲維飾演的沙安蒂問要甚麼款式時，裴美蘭頭也不回地說︰「Please bore someone else with your questions.」直接完結對話，也顯示出高高在上的權威形象。

梅麗史翠普飾演的裴美蘭，mean人都好多花款。（《穿PRADA的惡魔》劇照）

春季用花卉？真係別出心裁！

編輯們在為新一期書度主題，其中一名編輯表示可以用花介紹春裝，結果被裴美蘭一句「Florals? For spring? Groundbreaking.」諷刺得體無完膚，這句話更成為全球meme，任何時候都用得著，冷到入心！

That’s All

下達指令後，裴美蘭都會以「That’s All」（就咁）作結，表面平淡，其實是終極權力句號——講完就完，無人敢再出聲。有時串人唔使多，兩隻字就夠。

說話唔使多，一句︰「That’s All」（《穿PRADA的惡魔》劇照）

你搞錯，呢句唔係問題嚟

裴美蘭初見沙安蒂，就對她有「You have no style or sense of fashion.」的評價，完全否定她整個人，沙安蒂想要答時，結果裴美蘭直接說「No No, That wasn’t a question」又一次令人勁尷。

唔使細說你嘅無能

裴美蘭正式登場時，令整個辦公室一片混亂。當艾美莉向她解釋她的預約取消，裴美蘭只暗暗拋下一句「Details of your incompetence do not interest me.」將裴美蘭不接受任何解釋的霸氣盡現。

做老細只求結果，過程係點唔想知。（《穿PRADA的惡魔》劇照）

預告《穿PRADA的惡魔2》金句

來到《穿PRADA的惡魔2》，今集雖然裴美蘭面對紙媒王國息微，但其毒舌本色卻從不減退。其他角色也因身份地位改變，而有不同金句爆出，絕對是你來我往，針鋒相對！

終於捨得返嚟

裴美蘭在Teaser中入電梯時，沙安蒂跟上，裴美蘭即說：「終於捨得返嚟」（Took you long enough）既指沙安蒂終於回歸《Runway》，也語帶相關指續集等了很久終於回來了。

裴美蘭在今集自嘲埋自己。（《穿PRADA的惡魔2》劇照）

執好個樣，我哋好多嘢要做，即係我點你去做！

斐美蘭走到沙安蒂的家叫對方開工：「執好個樣，我哋好多嘢要做，即係我點你去做！」（Pull yourself together. We have work to do, and by ‘we’ I mean you.）完美體現兩人不對等的地位

（《穿PRADA的惡魔2》劇照）

你就由得班模特兒好似群餓到發軟蹄嘅山羊四圍蕩，十足新澤西啲美沙酮診所門外一樣！

在編輯會議上裴美蘭嘲諷那批模特兒硬照超唔掂︰「你就由得班模特兒好似群餓到發軟蹄嘅山羊四圍蕩，十足新澤西啲美沙酮診所門外一樣！」（And the models were encouraged to mill around like starving goats in a parking lot of a methadone clinic in New Jersey?）當中語帶對地區的歧視、更以山羊形容模特兒，也暗諷她們無腦。

（《穿PRADA的惡魔2》劇照）

抱歉，呢位係？你識佢嗎？我識佢嗎？

斐美蘭再次見到沙安蒂時爆了一句：「抱歉，呢位係？你識佢嗎？我識佢嗎？」（Sorry, who is this? Do you know her? Do I know her?）明確展現裴美蘭那種目空一切，也從不花心思記住對她事業上不重要的小嘍囉！