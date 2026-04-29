證詞︱延續《使女的故事》荒誕再升級　洗腦式教育營造恐懼氛圍

延續人氣美劇《使女的故事》（The Handmaid’s Tale）世界觀的全新劇集《證詞》（The Testaments）4月8日上架獲得好評，更引發劇迷深度討論。今次劇集不再聚焦被擄至基列國的女性，而是土生土長基列貴族少女的成長故事，首集更重現《使女的故事》荒誕的上吊絞刑、鋸手懲罰樣樣齊全。隨著鏡頭聚焦一群邁進青春期的貴族少女的，她們最終會淪為這邪教的同謀，還是會頓然醒覺、甚至協助解放這「神聖地獄」？

《證詞》（The Testaments）4月8日上架獲得好評，更引發劇迷深度討論。《證詞》現已於Disney+獨家上線，逢周三中午12:00更新新集數。（劇集海報）

背景設定在《使女的故事》15年後

《證詞》設定於《使女的故事》的15年後，但獨立成章，毋須看完前傳即能馬上理解。新章節故事背景同樣設於基列國，一個因環境污染導致多數女性不孕，經政變後建立的國家，由男性領袖以極端宗教為名，施展高壓手段所統領。劇情講述少女於婚前預備學院的成長故事，在堂皇的校舍裡，嬤嬤們透過殘忍的手段以及以神聖為理由，灌輸服從的觀念。主角Anges（Chase Infiniti飾）與Daisy（Lucy Halliday飾）的情誼將成為催化劑，徹底顛覆她們的過去、現在與未來。而在首集的結尾中，《使女的故事》主角金球影后Elisabeth Moss亦驚喜現身。

首集更重現《使女的故事》荒誕的上吊絞刑、鋸手懲罰樣樣齊全。（劇照）

首集的結尾中，《使女的故事》主角金球影后Elisabeth Moss亦驚喜現身。到底她在這一切中，擔當什麼角色？（劇照）

絞刑為家常便飯 集體霸凌反思極權暴力

劇集將會由貴族少女角度出發，揭開他們眼底裡的荒謬世界——絞刑成戶外教學，彷如紙本上的教材般；一名男護衛因在校園自慰被揭發而需行鋸手之刑，在嬤嬤的慫恿下，一群觀看行刑的少女毫不在意地大聲呼叫要鋸下他的手臂，場面令人咋舌，極盡荒誕，令無力黑暗感再升級。證詞》的故事集中於少女及嬤嬤身上，亦是為了探討在這個男權體制之下，女性扮演的角色，在自身權利被剝奪的同時，她們亦被賦予能力剝奪其他女人、甚至低下階級男性的自由。

洗腦式教育營造另類恐懼氛圍

《使女的故事》以高壓統治，並以武力使人屈服，令一眾「使女」心生畏懼；而《證詞》雖仍瀰漫恐懼氛圍，但與前章節的壓迫感截然不同，統治手法不再一成不變，反而有時候相對溫和，以「洗腦式教導」取代「威迫」。第二集中女主角Agnes及Daisy褻瀆神明，卻只以肥皂水刷牙替嚴刑虐待，對比前傳的割舌簡直小巫見大巫。這可能令觀眾更易入口，但卻同時令人思考從小到大、軟性心理薰陶的洗腦式教育威力，或許與暴力高壓手段不相伯仲。

以顏色區分更多階級「珍珠女孩」是敵是友？

Agnes家中的娃娃屋其實是基列國的社會縮影，裡面除了固有的黑白色「主教」（Commanders）、藍色「夫人」（Wives）、空了的一格象徵不復存在的紅色「使女」（Handmaids）外，新章節增加了更多階級。紫色代表還沒來月經的「李子」（Plums），粉紅色代表天真無邪的小女孩，灰綠色代表「馬大」（Marthas），亦即是打點一切的傭人，而綠色是已具備生育能力、已來月經的少女（Green Girls）；白色則代表非土生土長、卻自願加入基列國接受淨化的「珍珠女孩」（Pearl Girls）。在充滿階級主義的國家底下，貴族們對平民的爭鬥更明顯。劇中Agnes被安排指導「珍珠女孩」Daisy，讓她能好好融入學校，怎料Agnes的同學們對Daisy充滿敵意，更打算散布謠言陷害Daisy，好讓她受罰。在劇情的緊湊推進下，Daisy亦被逐步揭發在暗中計劃秘密行動。

娃娃屋其實是基列國的社會縮影。（劇照）

白色則代表非土生土長、卻自願加入基列國接受淨化的「珍珠女孩」（Pearl Girls）。（劇照）