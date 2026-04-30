穿PRADA的惡魔2｜Lady GaGa唱主題曲　孖Doechii窩釘裝震憾眼球

時尚經典續作《穿PRADA的惡魔 2》（The Devil Wears Prada 2），由荷里活金像女星梅麗史翠普（Meryl Streep）與安妮夏菲維（Anne Hathaway）主演，兩人相隔 20 年再度回歸，電影現已上映。

荷里活金像女星梅麗史翠普（Meryl Streep）與安妮夏菲維（Anne Hathaway）再度合演《穿PRADA的惡魔2》。（《穿PRADA的惡魔2》劇照）

隨電影開畫，日前亦正式揭開由美國樂壇天后Lady GaGa與人氣Rap爆新星Doechii合作，為電影創作出全新主題曲《RUNWAY》，正好呼應了 20 年前《穿 PRADA 的惡魔》以麥當娜（Madonna）名曲《Vogue》定義時尚精神的經典，象徵著另一種層次的進化。而由GaGa與Doechii親自演出的《RUNWAY》完整官方MV，亦同步公開！

最象徵《穿 PRADA 的惡魔》的魔鬼高跟鞋。（MV截圖）

GaGa與Doechii在MV中連環大變身，在短短3分鐘的MV中，連換了5、6個造型。（MV截圖）

大量前衛時裝設計師作品

今次的MV由與GaGa合作無間的導演Parris Goebel執導，為配合歌曲主題的Catwalk元素與時尚感，GaGa與Doechii在MV中連環大變身，在短短3分鐘的MV中，連換了5、6個造型，令人目不暇給。當中最震撼的莫過於兩人齊齊穿上「由頭包到腳」的黑白窩釘裝載歌載舞，氣勢壓倒全場。

GaGa與Doechii在MV中連環大變身，在短短3分鐘的MV中，連換了5、6個造型。（MV截圖）

最震撼的莫過於兩人齊齊穿上「由頭包到腳」的黑白窩釘裝載歌載舞，氣勢壓倒全場。（MV截圖）

最震撼的莫過於兩人齊齊穿上「由頭包到腳」的黑白窩釘裝載歌載舞，氣勢壓倒全場。（MV截圖）

MV 造型橫跨復古、宮廷風及連體西裝，幾乎全數出自頂尖前衛設計師之手。其中GaGa那套中式青瓷茶壼造型，就是來自The Vxlley設計師 Daniel del Valle 的 2026 秋季系列。而Doechii那件法國宮廷風格晚裝，則是來自Miss Claire Sullivan 的設計。GaGa與一眾舞蹈員一同起舞的那套藍色高領閃閃外裝配極度蓬鬆的黑色裙裝，則是出自Robert Wun 2026 春季高訂系列。《穿PRADA的惡魔2》那隻紅色魔鬼之叉高踭鞋也有驚喜出現，GaGa更穿上特別訂製的全紅色乳膠衣，展現極盡邪惡誘惑一面。