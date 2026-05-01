人命資源｜觸及生死墮胎禁忌　導演納華普︰電影應製造思辯空間

泰國鬼才導演納華普譚容格坦拿列（Nawapol Thamrongrattanarit），曾執導《戀愛病發》、《無痛斷捨離》及《神速特攻隊》等賣座電影，新作《人命資源》（Human Resource）聚焦職場每一組齒輪背後作為獨立的人生對前程的追求與困頓，更探問孕育新生命承續未來與知識遺產的責任，於4月23日在香港正式上映。早前納華普譚容格坦拿列接受《香港01》專訪，談論新作銳利切入前途不明朗、生育率下滑、教育及生死議題引發觀眾思考，並製造空間讓社會大眾進行討論。

泰國鬼才導演納華普譚容格坦拿列（Nawapol Thamrongrattanarit），新作《人命資源》（Human Resource）聚焦職場每一組齒輪背後作為獨立的人生對前程的追求與困頓，更探問孕育新生命承續未來與知識遺產的責任。（《人命資源》海報）

納華普譚容格坦拿列導演就新作《人命資源》接受《香港01》專訪。（莫匡堯 攝）

藉人事部隱喻世代對未來前途掙扎

《人命資源》女主角芬恩（Prapamonton Eiamchan 飾）任職人力資源部主管，劇情場景設於極為普遍的部門中，導演納華普認為以人事部作為隱喻，與女主角面對懷孕形成對照，親子與主僱關係亦有所相似：「招聘新員工加入公司與迎接一個新生命到世界裡，具有一定程度相近之處。兩者均為跨世代接觸，一同探索未來、前途的可能性，年長一輩預備崗位與配套，年青一輩亦有主見與掙扎。」女主角作為人事部主管同時面對即將成為母親，導演認為設定為她提供嶄新視角：「處於商業社會競爭與弱肉強食中，女主角作為人事部主管及準媽媽，身份之間互相牽扯及帶來障礙，亦為她懷疑每一個決定與選擇。」

導演以女主角作為準人母及人事部主管作為對照，兩種身份製造內心牽扯。（《人命資源》電影劇照）

泰國生育率下滑 納華普：與香港人躺平情況相同

納華普導演眼看泰國社會近年越加沉重，新一代生育率亦直接受社會氣氛及發展前景影響，作品正視泰國當時社會實況並提出疑問：「如果社會按體系運作，人們能夠享受生活及有所追求，自然會選擇成家立室；相反社會體系崩壞會直接影響生活每一部分，產生各方面的疑慮與保留。泰國社會當前種種問題，令許多年輕人思考人生，在未來不明朗之下，自然對生兒育女感到卻步。」納華普直言年輕一代過去長時間爭取政府改革，最後僅能為強硬的體制帶來些微轉變，因此進入疲憊狀態：「我同意與香港人『躺平』現象相同。泰國年輕人多年來耗盡力量改變社會，但最後未能成功，就算需要繼續向前走卻感到乏力。」同樣的原因下，不少年輕人選擇離開泰國，到新加坡等鄰近地區發展，劇情亦就此現象進行描繪。

納華普導演指出生育率下滑及背後原因為《人命資源》關注的議題。（莫匡堯 攝）

原來泰國年輕一代亦出現「躺平」現象。（《人命資源》電影劇照）

讀國際學校結識外交官子弟 泰國現「虎爸虎媽」

《人命資源》劇情末段，女主角與丈夫到一所國際學校參觀，打算為尚在腹中的兒女鋪排入學機會，成為一對「準虎爸虎媽」，現象與較為中產的港爸港媽相近。納華普導演透露泰國本地學校與國際學校環境配套差異甚大，本地學校每班達四五十人，國際學校則採用十人以下的小班教學。納華普導演更憶述：「拍攝前到訪的國際學校鄰近聯合國駐泰辦公室，因此不少外交長官均會讓子女入讀該所學校，如果泰國家長讓子女入讀該校，結交的同學家庭背景會截然不同，對未來人際網絡建立作用極大。」

泰國教育制度讓家長傾向子女入讀國際學校。（《人命資源》電影劇照）

觸及生死墮胎禁忌議題 納華普：電影應製造思辯空間

在新生命降臨外，納華普導演在作品中亦觸及死亡、宗教、人工流產及輕生等禁忌，坦言大眾相比過去更能夠接受開放討論：「以人工流產為例，主流觀眾意見對比10年前更開放，當然仍有部分民眾未必同意，較保守的醫生會認為仍是殺害生命、拒絕執行手術。」至於在電影領域內談論禁忌，納華普認為大眾需要空間進行討論：「正因為大家認為是問題，就更需要共同面對，透過溝通嘗試達到共識。就算世代之間、世代之內會持有不同觀點，電影仍然應該製造思辯空間。」納華普亦坦誠宗教對泰國文化與價值觀影響深遠，尤其佛教的影響力根深至每日生活、教育甚至語言之中，對生死觀念議題具一定力量。