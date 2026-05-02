是枝裕和新作《再生家族》再戰康城　與AI「復活死者」的情感建立

有「影展寵兒」、「獎項獵人」之稱的日本導演是枝裕和，早前康城影展已正式公布，是枝裕和的最新作品《再生家族》（Sheep In The Box）入圍第79屆主競賽單元的21部電影之一，這亦是是枝裕和第十度出戰康城，更是憑《小偷家族》摘下金棕櫚大獎而成為繼黑澤明、今村昌平外第三位獲得這項大獎的日本導演後，再一次角逐康城影展最高殊榮，電影將於影展期間舉行世界首映。

是枝裕和的最新作品《再生家族》（Sheep In The Box）入圍第79屆主競賽單元的21部電影之一。(《再生家族》海報）

AI復活就等於讓兒子再生？

受「復活死者」產業盛行的新聞啟發，是枝裕和親自創作《再生家族》劇本，自編自導同時擔任剪接，帶來一個探討科技倫理與親情矛盾的家族故事。劇情講述一對年青的建築師夫婦不幸經歷喪子之痛後，竟因為AI復活逝者的技術而重燃希望。面對容貌、聲音語調甚至記憶都跟兒子離世前一模一樣的人形仿生機器人，父母二人正要跟再生的「兒子」重組家庭，屬於一家三口的時光看似重新運轉，一段意想不到的家族故事亦緩緩展開。當逝者能夠仿生，幸福是否可回到原點？是枝裕和就是以近未來世界的「AI復活」題材切入生活，探討家庭、記憶與科技倫理之間的複雜關係。

繼《海街女孩日記》後相隔十年，是枝裕和再與最強好感度的日劇天后——女星綾瀨遙合作。(《再生家族》劇照）

與綾瀨遙再度合作

繼《海街女孩日記》後相隔十年，是枝裕和再與最強好感度的日劇天后——女星綾瀨遙合作，在科幻元素家庭倫理新作《再生家族》中綾瀨遙飾演喪子的母親。她這樣分析自己演的「未來世界媽媽」角色︰「故事雖設定在不久後的將來，但關於夫妻相處、親子關係以及人與人之間的愛，這些重要部分始終不變。」演丈夫的對手則是活躍於日本綜藝節目的搞笑組合「千鳥」成員、人氣諧星大悟，曾演出《那一夜︰母親是殺人犯》，今次首度擔正電影男主角，與影后綾瀨遙及9歲童星桒木里夢攜手詮釋一段陌生卻溫暖的「新型態家庭」關係。

兒子角色200人中試鏡脫穎而出

而桒木里夢去年曾參演劇集《日本統一東京編》，今次透過試鏡，從200人中脫穎而出，一人分飾兩角，扮演主角的兒子與替身——即仿生機械人。是枝裕和擅長拍攝小孩已有目共睹，新片《再生家族》不少戲份也落在桒木里夢身上，同樣讓人期待。其他演出卡士還包括多位「是枝班底」：《怪物》的柊木陽太、角田晃廣、野呂佳代；《援膠女郎》的星野真里、余貴美子；《宛如阿修羅》的中島歩；是枝裕和執導的米津玄師《金絲雀》MV中演出過的田中泯；全新加入的則有清野菜名及寛一郎等。扎實的演員陣容，一同在不可預測的意外中逼視親情、罪疚與科技倫理的交織碰撞。

劇情講述一對年青的建築師夫婦不幸經歷喪子之痛後，竟因為AI復活逝者的技術而重燃希望。(《再生家族》劇照）

復活產業以科技讓逝者再生

是枝裕和表示《再生家族》的拍攝計劃最初源於「用最新科技讓逝者再生復活」這個念頭：「幾年前，類似的概念已經出現在日本電視的專題節目中，並引起了相當大的關注。我對於科技進步如何與人心的價值觀產生矛盾這個議題極感興趣，因而想去探究。到2024年春天，我看到一篇關於中國『復活產業』正流行的報導；到了秋天，我還認識了一位確實在這個領域工作的人，讓我意識到，類似的發展也可能在日本出現。而科技進步的速度遠超過我的想像，令我相信這種現實也許會比預期更早發生。」沿襲一貫從細微處落筆關照生命課題、刻畫多元人性的創作脈絡，是枝裕和在《再生家族》中以「科技是否真正能讓死者復活再生」為起點，展開人類情感與科技進化的衝突。

《再生家族》的日文片名《箱の中の羊》靈感來自法國知名作家聖修伯里的《小王子》中小王子請飛行員為他畫羊的橋段。(《再生家族》劇照）

日文片名靈感來自《小王子》 喻意看穿表像

《再生家族》的日文片名《箱の中の羊》靈感來自法國知名作家聖修伯里的《小王子》中小王子請飛行員為他畫羊的橋段：前3次飛行員具體描繪羊的模樣，卻都令小王子不滿意；最後他只畫了一個箱子，不耐煩地稱羊在箱子裡，小王子竟滿心歡喜地表示：「這正是我想要的！」故事中「箱中的羊」暗指真正重要的東西並非眼睛能看見，套在《再生家族》上則喻意看穿表像、用心感受，才能讓人與人甚至人與機械人之間達到真誠的溝通與真正的理解。是枝裕和始終選取溫柔而銳利的視角，凝視社會裡形形色色的小人物，《再生家族》將如何叩問「新人倫議題」，並回應人工智能高速發展下衍生的情感與生存焦慮，無疑讓眾多是枝裕和影迷、電影和科技愛好者都引頸期待。