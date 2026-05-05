曼達洛人與古古｜星戰日搶先睇絕密片　香港逾400位粉絲見證盛事

對於《星球大戰》粉絲而言，每年的5月4日都是重要日子，因為是「Ｍay The Force Be With You」的星球大戰日（Star Wars Day），適逢今年有電影新篇章《曼達洛人與古古》（The Mandalorian And Grogu）上映，為隆重其事，官方在今年的星戰日完成一項壯舉，全球多個國家舉行特別放映活動，齊齊成為首批觀眾，搶先欣賞到25分鐘從未曝光的電影精彩片段，現在更齊齊大喊曼達洛人的經典對白︰「This Is The Way！」場面震撼。

今年的星戰日完成一項壯舉，全球多個國家舉行特別放映活動，齊齊成為首批觀眾，搶先欣賞到25分鐘《曼達洛人與古古》從未曝光的電影精彩片段。（電影公司提供）

現場大派禮物給觀眾。（電影公司提供）

電影《星球大戰：曼達洛人與古古》，香港將於5月21日公映，能夠成為全球首批欣賞該電影的精彩片段，一眾出席的粉絲、嘉賓都表現得非常興奮，嘉賓當中包括伍允龍、Donald、李蔓瑩、蔡穎恩、香胤宅、阮政峰、符家浚 、林秀怡 、何爵天。一眾粉絲亦盛裝打扮，手持光劍，而大會為營造派對氣氛，亦特別安排「帝國軍第伍零壹旅香港駐軍」及「反抗軍聯盟」，與觀眾合照留念，讓大家未入場已投入《星戰》世界，準備展開這場驚險刺激的銀河遠征。

大會為營造派對氣氛，亦特別安排「帝國軍第伍零壹旅香港駐軍」及「反抗軍聯盟」，與觀眾合照留念。（電影公司提供）

片段放映完畢後，嘉賓們都紛紛大嘆這25分鐘實在過得太快，完全未夠喉。一來揀選的片段情節緊湊，畫面驚險刺激。再者，古古的可愛表現最惹人歡喜，日常的表情固然可愛，但當他遇到危險時，其認真處理的神態，意外地帶來反差萌，令觀眾驚中有喜，好想早日可看到完整版，盡情享受其中。DJ Donald : 「好正！星戰迷一定會喜歡，就算未睇過星戰都一定會愛上這兩個角色。」電影導演何爵天： 「超級精彩！尤其有我最愛的導演馬田史高西斯客串，非常期待看全片。」李蔓瑩︰「好多精彩打鬥場面，古古最得意！」

星迷之一DJ Donald獲邀出席︰「好正！星戰迷一定會喜歡，就算未睇過星戰都一定會愛上這兩個角色。」（電影公司提供）

《星球大戰：曼達洛人與古古》作為《星戰》的全新篇章，負責執導的正是同系劇集《曼達洛人》（TheMandalorian）的導演莊法來奧（Jon Favreau），他曾執導《鐵甲奇俠》（Iron man）第一、二集，並在戲中飾演Happy一角。無可否認，莊法來奧當日成功為MCU電影，奠定一塊重要基石，來到《星戰》宇宙，他再次發揮其創意，將曼達洛人與古古寫出一段非一般的父子情，被觀眾大讚是最具魅力的《星戰》系劇集。而來到大電影，莊法來奧誓將視野帶去更闊更廣，將視覺衝擊推到最激最盡。