穿PRADA的惡魔2｜拆解電影穿搭造型　梅姨霸氣跟G Dragon撞衫

《穿PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）已正式上映，票房及口碑兩贏，而最令大家賞心悅目是幾位主角在戲中造型，令人目不暇給。其中梅麗史翠普（Meryl Streep）以76歲高齡，仍然領導潮流，其中一個造型更與G Dragon撞衫，掀起全球熱話。而且戲中一個造型，更加展現高低價混搭單品的魅力，實在是教材級示範。



當《穿PRADA的惡魔2》預告上架時，當中的造型已經掀起話題。（《穿PRADA的惡魔2》劇照）

梅麗史翠普與G Dragon連環撞衫

在《穿PRADA的惡魔2》上映前，單是幾位主角在預告亮相的畫面，以及四出宣傳的裝扮，都成為時裝界話題。當中以梅麗史翠普與G Dragon撞衫引發最大話題。梅麗史翠普先在墨西哥宣傳《穿PRADA的惡魔2》時，穿上一件Chanel 2026 SS彩色花恤衫上電視台，竟與G Dragon在今年2月，於日本舉行FAM Meeting時第三日，所穿的花恤衫一模一樣。

梅麗史翠普先在墨西哥宣傳《穿PRADA的惡魔2》時，穿上一件Chanel 2026 SS彩色花恤衫上電視台，竟與G Dragon於日本舉行FAM Meeting的花恤衫一模一樣。（電影公司提供）

而去到《穿PRADA的惡魔2》終極預告中，梅麗史翠普搭電梯一幕，就穿上Dries Van Noten 流穗Jacket，正是G Dragon去年11月在大阪舉行演唱會時所穿的同款，兩度口味相同即時在網上掀起熱話。電影服裝指導Molly Rogers更指出這件外套，亦跟第一集她大談「天藍色」理論時所穿的金色Jacket的「精神呼應」。搭配的是 Lavender Libertine 襯衫、Gabriela Hearst 裙子和 Gucci 高跟鞋。

梅麗史翠普搭電梯一幕，就穿上Dries Van Noten 流穗Jacket，正是G Dragon去年11月在大阪舉行演唱會時所穿的同款。（電影公司提供）

統一感的制服風格

至於在《穿PRADA的惡魔2》中，服裝指導 Molly Rogers 希望為裴美蘭打造一種如「制服」般鮮明的輪廓。劇組參考了像著名設計師Karl Lagerfeld（老佛爺）這樣的人物，他堅持一套行之有效的制服風格。第一集裴美蘭多以短身Jacket和直身短裙為主，這亦成為今集造型的藍本。

梅麗史翠普積極參與了造型討論，甚至自己找來了一件成為全片最驚喜的高低價混搭單品：一對來自美國平價藥妝店 CVS 的銀色大耳環，而且只此一對，令劇組每日都在擔心會丟失一隻。

《穿PRADA的惡魔2》服裝指導 Molly Rogers，希望為「裴美蘭」這角色，打造一種如「制服」般鮮明的輪廓。（《穿PRADA的惡魔2》劇照）

《穿PRADA的惡魔2》服裝指導 Molly Rogers，希望為「裴美蘭」這角色，打造一種如「制服」般鮮明的輪廓。（《穿PRADA的惡魔2》劇照）

梅麗史翠普找來了一件成為全片最驚喜的高低價混搭單品：一對來自美國平價藥妝店 CVS 的銀色大耳環。（《穿PRADA的惡魔2》劇照）

梅麗史翠普找來了一件成為全片最驚喜的高低價混搭單品：一對來自美國平價藥妝店 CVS 的銀色大耳環。（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

全片僅有兩件訂製服，其中一件自然是給裴美蘭參加《Runway》晚宴穿的。這是 Pierpaolo Piccioli 剛加入 Balenciaga 時，為史翠普打造的獨一無二紅色禮服。（《穿PRADA的惡魔2》劇照）

另外，在米蘭的戲份，史翠普向Armani 致敬，這是為了向在拍攝期間不幸逝世的意大利傳奇設計師致敬。在「最後的晚餐博物館」場景中（該空間為拍攝重建），她穿著 Armani Privé 鑲寶石晚宴長外衣、Oud 襯衫、Carolina Herrera 長褲與 YSL 高跟鞋。（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

在Irv生日派對上，梅姨身上的水鑽領飾，是購自紐約古著市場，亦這是設計師Rogers 為本片購買的第一件單品。（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）