蠱降｜姜皓文拍馬來亞西降頭電影　榮登最高票房本土恐怖中文片

於馬來西亞上映後被譽為「降頭百科全書」的恐怖片《蠱降》，電影集結泰國女神Kao（Supassra Thanachat）、香港影星姜皓文、以及新加坡資深影星李國煌等多國陣容，在馬來西亞上映僅一週便突破300萬令吉（約590萬港幣），創下馬來西亞影史最賣座本土中文恐怖片紀錄！電影以禁忌民俗降頭術為故事靈感，但《蠱降》不只是單純的驚悚片，故事更展現人性貪婪如何去到極致。

姜皓文在戲中演出泰國華橋背景的降頭師。（《蠱降》劇照）

姜皓文在戲中要挑戰大量泰文及國語對白。（《蠱降》劇照）

姜皓文呢個造型有啲似「魔盜王」。（《蠱降》劇照）

姜皓文有親身赴泰拜見真實降頭師傅，只為認真演好降頭師一角。（《蠱降》劇照）

除了引人入勝的故事和令人驚慄的場面外，演員陣容亦令人耳目一新。以GL劇《愛情設計》成名的泰國新星Kao一反過往甜美形象，這次出演一位正義凜然、為了真相不惜一切的泰國記者，而這次《蠱降》亦是她首次以全英文演出，讓粉絲相當期待。

另一主演是香港觀眾非常熟悉的姜皓文，這次在戲中演出泰國華橋背景的降頭師，戲中不但挑戰大量泰文及國語對白，更與劇組親身赴泰拜見真實降頭師傅，只為認真演好降頭師一角。而過去以《小孩不笨》等作品深入民心的新加坡資深男星李國煌，在本片中化身為冷血無情的地產商，他不惜動用禁忌黑巫術以奪取土地。這次角色陰狠狡詐，不同於他過往帶有幽默感的親民角色，也是讓觀眾感到期待。

泰國女神Kao（Supassra Thanachat）一反過往甜美形象，有驚嚇演出。（《蠱降》劇照）

Kao一出演一位正義凜然、為了真相不惜一切的泰國記者。（《蠱降》劇照）

電影講述泰國記者 Fon 追查一宗校園慘案時意外揭發地產商與黑巫師勾結，利用降頭逼害村民賣地；與此同時，幾名網紅因風流債遭邪術索命，釀離奇傷亡。兩股血債交織，白師傅臨危受命，與眾人奔走泰國邊界，與黑降頭師展開正邪跨國鬥法。降頭殺人無形，亦能反噬其身。善惡到頭終有報，一念罪孽，死局難逃。