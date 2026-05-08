《鬼玩人》系列新篇章 《煉獄》　限制級預告恐怖畫面踩界曝光

恐怖片宗師森溫美（Sam Raimi）親自坐鎮監製，《鬼玩人》系列最新篇章 《鬼玩人：煉獄》（Evil Dead Burn），日前發放「限制級」正式預告！今集除了保留系列標誌性的血漿噴發，更邀得《星期三》人氣男星 Hunter Doohan 及《暗夜情報員》（The Night Agent）實力女星 Luciane Buchanan 領銜主演，聯手對抗這場地獄般的致命浩劫。電影將於7月在香港上映。

一次意外，喚醒了深藏地底的惡魔，原本溫馨的家族聚會瞬間變成慘絕人寰的修羅場。（《鬼玩人：煉獄》劇照）

預告開核人人情神慌張，睇落去先知死亡正逼近。（《鬼玩人：煉獄》劇照）

《星期三》男神 挑戰死靈肉體恐懼

憑 Netflix 熱門劇集《星期三》（Wednesday ）爆紅的新世代男星 Hunter Doohan，今次轉戰大銀幕即面臨重口味考驗！預告中見到他飾演的家族成員，要面對至親逐個被邪靈入侵，瀕臨崩潰的驚嚇模樣更與以往陰鬱美男形象大相徑庭，絕對會為影迷帶來耳目一新的感覺。

憑 Netflix 熱門劇集《星期三》（Wednesday ）爆紅的新世代男星 Hunter Doohan，今次轉戰大銀幕即面臨重口味考驗！（《鬼玩人：煉獄》劇照）

滴蠟都未夠激，預告中示範飲蠟，頸渴成咁呢？（《鬼玩人：煉獄》劇照）

密室困獸鬥守護 一家人⋯⋯最緊要齊齊整整

同樣憑熱播美劇《暗夜情報員》展現強悍演技的 Luciane Buchanan，今次飾演一名喪夫後尋求慰藉的女子。她原本希望在夫家老宅得到安寧，豈料面對的是一家人「變魔」後的瘋狂追殺。面對死靈化後依然「不離不棄」的家人，她必須在血洗的修羅場中殺出一條血路！

今次預告片標榜「限制級」，除了驚人的斷肢、入肉特效，更將「家庭聚會」這個溫馨概念徹底扭曲。正如預告所言︰「一家人⋯⋯最緊要齊齊整整」，但當整家人都變成死靈，這場 Reunion 將會是你最可怕的噩夢！

預告片標榜「限制級」，除了驚人的斷肢、入肉特效。（《鬼玩人：煉獄》預告截圖）

預告片標榜「限制級」，除了驚人的斷肢、入肉特效。（《鬼玩人：煉獄》預告截圖）

《鬼玩人：煉獄》故事講述一名女子在喪夫後，本想前往偏遠的夫家老宅尋求慰藉，諗住安安靜靜療傷，點知意外喚醒了深藏地底的惡魔。原本溫馨的家族聚會瞬間變成慘絕人寰的修羅場，更發現當初立下的婚姻誓言「至死不渝」，上演一場地獄級 Family Reunion ⋯⋯