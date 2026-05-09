風雲3｜馬榮成堅持由郭富城鄭伊健演　施仁毅爆跟周星馳同一病態

香港著名遊戲製作人，及漫畫、電影策劃人施仁毅，近日接受YouTube頻道《SpotiTalk》訪問，細談自己跟兩位香港翹楚︰周星馳與馬榮成合作的經歷，他發覺二人都有相同之處，就是對自己作品的要求非嚴謹，甚至去到病態程度。而訪問中更爆出馬Sir馬榮成一直視完成《風雲》電影三部曲為完整人生，而他更對選角有一份執著，一直希望邀請已年屆60的郭富城及58的鄭伊健再度合作。



香港著名遊戲製作人，及漫畫、電影策劃人施仁毅，近日接受YouTube頻道《SpotiTalk》訪問。（影片截圖）

早在2019年，已有消息指《風雲3》將於9月開拍，由天下一投資，馬榮成出任導演。（資料圖片）

原定的《風雲3》，古天樂飾最強反派帝釋天。（《尋秦記》電影劇照）

內地觀眾對《風雲》印象是何潤東、趙文卓

施仁毅在電腦遊戲界非常出名，參與過的作品包括《古龍群俠傳》、《古惑仔online》、《火鳳燎原online》，以及為馬榮成整理《馬榮成‧風雲網頁版》，並授權處理《風雲》IP的工作。回想手執這部於90年代紅極一時的漫畫，但於十多年前在內地洽談合作初期，會不時碰灰，因為大家都質疑其在內地的受歡迎程度。「最初幾個作品是要請求別人合作。」

《風雲》的劇集版，由何潤東飾演步驚雲，最大優點是夠高大，跟足原著。（網上圖片）

結果出來反應比預期好，推敲原因，是因為在2002、2004年間，何潤東與趙文卓主演的《風雲》兩套劇集放映。「內地觀眾對1998年郭富城、鄭伊健主演的電影版其實沒太大感覺，反而這兩套劇經常重播，所以內地《風雲》的粉絲會比香港年輕十歲，現年大約3、40歲左右。」這個強大的粉絲群，無疑是令馬Sir對《風雲》電影版第三部曲念念不忘的原因。

《風雲》電視劇共有兩輯，第二輯為《風雲︰七武器》，何潤東的步驚雲造型有所不同。（網上圖片）

電影劇版《風雲︰雄霸天下》，由台灣中視拍攝，何潤東、趙文卓和千葉真一主演。（《風雲︰雄霸天下》劇照）

馬榮成視完成三部曲為完整人生

縱使兩位劇集主角在內地已是《風雲》的保證，但施仁毅透露馬Sir若開拍第三部曲，仍然想由郭富城及鄭伊健主演。施仁毅︰「電影方面第一部是經典，第二部則反應麻麻，但馬Sir仍然好想做第三部，並親口跟我說好想用番郭富城及鄭伊健，雖然兩位都已經60歲。」有這份堅持，除了心頭好，更大原因是為了個人心願︰「他視完成風雲三部曲，為完整的人生。」

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馬榮成視完成風雲三部曲，為完整的人生。（資料圖片/梁碧玲 攝）

《風雲雄霸天下》於1998年上映，為港產電腦特技電影先鋒，當年票房大收4100萬。（《風雲雄霸天下》劇照）

《風雲雄霸天下》由郭富城、鄭伊健及日本影星千葉真一領銜主演，並在第18屆香港電影金像獎榮獲四項大獎。（香港電影資料館）

單聽這份堅持，一般觀眾可能覺得大惑不解，但同樣跟周星馳合作過的施仁毅，就明白兩位大師其實都有共通點。「兩位對完美的追求是去到病態，但正正就是這種病，就是成功的好大因素。他們知道做甚麼會令自己開心，做甚麼令自己不開心，所以懂得迴避，不去做令自己後悔或不開心的事情。」

周星馳對每個鏡頭都有一定要求，會為一些未夠完美而自責。（《少林足球》劇照）

周星馳馬榮成同樣的病態與詛咒

更難以想像是這些天才，會對自己一個不夠堅持而未達完美的表現，感到痛苦，其中周星馳就曾向施仁毅表示，因為一個畫面，明明有能力做到最好，但因為各種原因冇去堅持到最後，結果出來效果的確未如理想時，他會有一段時間去懲罰自己。「平常人會不開心一日、兩日，但他不開心時間可能長達3個月。對一個有錢人而言，要3個月不開心是好痛苦。這其實是心理學，是一種病，但這種病正正是他們成功的好大因素。」施仁毅更覺我這心態既是病，也是上天的詛咒。「這些詛咒都係天賦來，就是要兩位做每一件事都要最好。」