BAFTA︱《混沌少年時》Owen Cooper再奪男配　成史上最年輕得主

有英國奧斯卡之稱的《第72屆英國影視藝術文化學院電視頒獎禮》（BAFTA TV Awards）於昨日（10日）在英國倫敦舉行，大熱之一Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）掃走四獎，打破史上最多獎項紀錄，包括「最佳迷你劇」，其中16歲英國男星Owen Cooper亦成為史上最年輕「最佳男配角」。

《混沌少年時》掃走四獎，打破史上最多獎項紀錄。（《混沌少年時》劇集劇照）

Owen Cooper成最年輕男配

Owen Cooper在致詞時，向英國樂隊披頭四（The Beatles）致敬：「在我眼中我認為你成功只需要3樣東西：一，你需要狂熱；二，你需要夢想；同埋三，你需要披頭四。」而《混沌少年時》主創兼飾演Owen角色父親的英國男星Stephen Graham就奪得「最佳男主角」，飾演母親的英國女星Christine Tremarco則奪得「最佳女配角」。

Owen Cooper繼金球獎後再奪男配。（Getty Images）

Owen Cooper成歷史上最年輕得主。（Getty Images）

而《混沌少年時》主創兼飾演Owen角色父親的英國男星Stephen Graham（右）就奪得「最佳男主角」。（Getty Images）

Owen Cooper被譽為「百年難得一見的演戲奇才」

Owen Cooper在《混沌少年時》啟播以後，被譽為「百年難得一見的演戲奇才」，沉穩而多變的演技令觀眾難以相信是次為他首次演戲！Owen Cooper雖然被譽為天才，卻是來自尋常家庭的奇跡，Cooper的父親為科技業上班族、母親為護士，兩位哥哥均從事電工，未有從事演藝相關行業，一家住在英國常見的基層排屋之中，未有顯赫家庭背景。