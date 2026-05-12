湯告魯斯離婚25年與妮歌潔曼世紀破冰　傳放下心結為子女秘密見面

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）與妮歌潔曼（Nicole Kidman）在1990年拍攝《雷霆壯志》（Days of Thunder）而戲假情真，兩人婚後共同領養了兩名子女Bella與Connor，可惜婚姻只維持了10年，便於2001年離婚。分手後兩人一直被傳不和，不過近日傳來兩人終於冰釋前嫌，放下心結為養子女「世紀破冰」。

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）與妮歌潔曼（Nicole Kidman）在1990年拍攝《雷霆壯志》（Days of Thunder）而戲假情真。（Getty Images）

兩人婚後共同領養了兩名子女Bella與Connor，可惜婚姻只維持了10年，便於2001年離婚。（Getty Images）

湯告魯斯離婚25年與妮歌潔曼世紀破冰

湯告魯斯與妮歌潔曼離婚後，妮歌與一對子女關係疏離，一直由湯告魯斯撫養子女。近日有外媒報道，指兩人有望為子女而重聚。消息指，已回復單身的湯告魯斯與剛剛離婚的妮歌潔曼已低調聯絡了好一段時間，並討論面對面見面的可能性。據知，養女Bella居住在英國倫敦，而湯告魯斯經常留在當地，一家人好大機會選擇在倫敦見面。

湯告魯斯離婚25年與妮歌潔曼世紀破冰。（Getty Images）

妮歌潔曼去年離婚

妮歌潔曼去年9月底宣布與結婚多年的澳洲鄉謠男歌手老公Keith Urban離婚，結束19年婚姻，而一對女兒Sunday Rose與Faith Margaret一直與妮歌生活。早前有指長女Sunday Rose在社交平台已取消關注父親，關係似乎破裂，不過兩女兒仍有與父親定時聯絡及見面。