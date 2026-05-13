UFO｜登月神秘錄音爆岩士唐曾見外星飛船　檔案公開說法疑似吻合

美國國防部近日公開一批從未曝光的UFO檔案，除了拍到神秘的「八角星形」物體在空中移動，還有一份1966年內部公文，首度揭露有人親眼目睹飛碟降落，走出122cm矮小未知生物等檔案，掀起全球民眾熱烈討論UFO。多年來聲稱目睹UFO或外星人的傳聞從未間斷，外界一直對神秘外形生物半信半疑，但隨著更多檔案被公開，外太空生物的存在似乎有根有據？

其中一段影片似乎拍到神秘的「八角星形」物體在空中移動。（美國國防部）

「登月英雄」岩士唐死前訪問曾承認有外星人？

人類首次登陸月球已是半世紀前的事，對於月球一直暗藏著不少陰謀論，有人認為登月是造假、亦有陰謀論者提出月球其實是外星人建造出來監視人類的「人工天體」等說法。如今因UFO檔案被公開而令任何關於外太空相關的消息，都成為全球民眾茶餘飯後的話題。

荷里活男星賴恩高斯寧於2018年主演的《登月第一人》(First Man)。（《登月第一人》劇照）

1969年7月21日，全球直播美國太空船阿波羅11號首次登陸月球，岩士唐乘坐太陽神11號到達月球，再以小鷹號進行登月任務，同行的還有拍檔Edwin 'Buzz' Aldrin Jr。不過太空人踏上月球後，直播訊號忽然中斷兩分鐘。當時有指消失的畫面原記錄了神秘對話，內容涉及太空人目睹多艘外星飛船。有不少美國及蘇聯的無線電愛好者，均紛紛表示曾截聽到當時岩士唐跟太空總署的對話，當時岩士唐曾表示：「這傢伙真大，簡直不敢相信，那裡有和我們不一樣的宇宙船，他們在看著我們！」

劇情講述第一位踏足月球的太空人尼爾岩士唐的故事，片中主要是描寫他登月前的心路歷程，及在升空時所面對的意外，過程緊張刺激。（《登月第一人》劇照）

曾跟外星人飛船對峙6小時？

在過程中，小鷹號登陸前，曾有6小時的空窗期，一直以來都傳出當時太空人在跟外星人對峙，直至確認對方沒有進一步行動，岩士唐才開始進行登月程序。事隔幾十年後，岩士唐的拍檔Edwin 'Buzz' Aldrin Jr公開承認當時確實見到多架外星飛船停泊在月球表面，更觀察到閃光。

參與阿波羅11號登月計劃的3位外星人，（左至右）岩士唐、Michael Collins及Edwin 'Buzz' Aldrin Jr。（Getty Images）

UFO檔案被公開與太空人說法吻合

根據美國國防部公布資料，其中一份文件詳細記錄了1972年NASA通過阿波羅17號任務拍攝到的照片，內容是三個呈三角形排列的光點。五角大樓在隨附的圖注中表示，「目前對於這一異常現象的性質尚未達成共識」，但一項新的初步分析表明，它可能是一個「實體物體」。這個檔案似乎跟阿波羅11號太空人在登月時所看到的閃光說法吻合，雖然暫時還未確定有UFO或外星人的存在，但孰真孰假就留待大家自行判斷。