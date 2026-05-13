康城影展｜鞏俐珍芳達為開幕禮致辭　《魔戒》導演頒發終身成就獎

一年一度的國際電影盛事《第79屆康城電影節》於當地時間5月12至23日舉行，由非競賽單元的法國電影《The Electric Kiss》作為開幕電影。內地女星鞏俐以黑色露肩晚裝走上紅地氈，她與張國榮主演的《霸王別姬》至今唯一獲康城最高榮譽「金棕櫚獎」的華語片，適逢上映33周年，電影將以4K修復版於電影節重映。

鞏俐以一襲露肩黑色晚裝亮相紅地氈。（Getty Images）

鞏俐與珍芳達為開幕禮致辭

鞏俐與美國女星珍芳達（Jane Fonda）為開幕禮一起致辭，鞏俐表示：「珍來自西方，而我來自東方。今晚我們一起站在這裡，這個就是康城電影節的魔力。電影超越語言、文化同時代，它表達出我們共同都有的人類情感。電影帶給我們相遇和連結，這個就是電影的力量。」而珍芳達則表示：「我相信發聲的力量，銀幕上的發聲，銀幕下的發聲，當然亦有街上的發聲……尤其是現在。電影一直是抗爭手段，因為我們要說故事，而故事會建構一個文明。故事會為邊緣人士帶來共情，故事帶給我們跨越分歧而有所感受，故事讓我們看到有另一個未來的可能性。」

鞏俐與美國女星珍芳達（Jane Fonda）為開幕禮一起致辭。（Getty Images）

鞏俐成為首位開幕致辭華人影星。（Getty Images）

Peter Jackson獲頒「榮譽金棕櫚獎」

另外，《魔戒》（The Lord of the Rings）三部曲導演Peter Jackson獲頒終身成就獎「榮譽金棕櫚獎」，又主演《魔戒》電影的男主角伊力查活（Elijah Wood）負責頒發。Peter Jackson致詞時坦言當年一次過拍攝三部曲是一場重大賭博，又原本不被媒體看好，但首部曲2001年於康城播出20分鐘片段後成功扭轉輿論，令外界改變對電影的看法。