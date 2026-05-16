尚氣｜梁朝偉嫌動作單一提議改動　導演一句直接KO︰我冇再爭論

國際影帝梁朝偉，近日正忙於到世界各地為新作《寂靜的朋友》（Silent Friend）宣傳，早前便去到紐約接受當地媒體《Vulture》訪問，當中談到了《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），他承認荷里活的拍攝規模大，專業，但彈性較少，當中更透露在拍攝時，曾因為導演達斯廷卡頓（Destin Daniel Cretton）堅持只用70年代的功夫拍攝而有所爭辯。

梁朝偉近日到世界各地為新作《寂靜的朋友》（Silent Friend）宣傳。（劉嘉玲＠IG圖片）

梁朝偉跟太太劉嘉玲四出宣傳。（劉嘉玲＠IG圖片）

梁朝偉︰「不能即興發揮，甚至連一個字都不能改動」

當時記者提到電影《尚氣與十環幫傳奇》，表示梁朝偉成功參與了一部荷里活電影，能否想像這次製作跟以往參與的香港電影，製作規模上很不一樣吧？梁朝偉便坦言荷里活製作規模實在比自己前參與的電影都要大得多，而且大家都非常專業，當中包括每天都必須準時完成所有工作，效率極高。

梁朝偉飾演的文武，持有十環過千年，未嘗一敗而且長生不老已達千歲。（《尚氣與十環幫傳奇》電影劇照）

梁朝偉與陳法拉合演Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》。（《尚氣與十環幫傳奇》電影劇照）

經一輪讚美後，梁朝偉都不忘為香港電影的靈活彈性搶回分數，他表示在荷里活拍攝時，幾乎沒有即興發揮的空間︰「你不能即興發揮，甚至是連一個字都不能改動。」偉仔作為國際影帝，要爭取改動的豈止一粒字，他想改動是動作場面，自己角色徐文武所耍的武功。「剛拍攝時，我有跟導演爭論過，如果一個人活了1000年以上，他的格鬥方式一定集合了所有武術，形式就似今天的綜合格鬥（MMA），而不是觀眾早已習慣，70年代的套路功夫。」

梁朝偉認為如果一個人活了1000年以上，他的格鬥方式一定集合了所有武術，而非只會耍70年代的套路功夫。（《尚氣與十環幫傳奇》電影劇照）

這個說法非常合理，偉仔甚至向導演追問為什麼不行？為什麼只是典型的70年代功夫？然後導演答了一個不可撼動的答容︰「This is Marvel！（這裡是漫威）。」暗指你無法作出任何改動。所以偉仔亦再冇強人於難︰「我說好吧，然後我就不再爭論了。」事實上《尚氣與十環傳奇》中徐文武一角，自從在電影亮相後，得到不少正面迴響，雖然角色在戲中已死去，但當時漫威的總裁奇雲費治（Kevin Feige）便強調一定會想辦法讓徐文武回歸，暫時就在兩部動畫影集《What if...?》及《漫威喪屍》中出現過。