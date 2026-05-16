我們不是什麼｜AK江𤒹生留鬚扮伙記　邱禮濤望同每位演員再合作

電影《我們不是什麼》由江熚生（AK）、陳毅燊主演，邱禮濤執導，上映個多月後，票房迎來1000萬。電影團隊為此特別返到電影中，江𤒹生飾演的暉仔擔任伙記的茶餐廳，請一眾粉絲食番餐，自己更客串擔任伙記落單。



電影團隊為慶祝票房破千萬，專誠拉大隊返到電影中，江𤒹生飾演的暉仔擔任伙記的茶餐廳舉行活動。（許育民 攝）

電影團隊為慶祝票房破千萬，專誠拉大隊返到電影中，江𤒹生飾演的暉仔擔任伙記的茶餐廳舉行活動。（許育民 攝）

AK再做伙記叮囑自己︰「盡量唔講粗口」

電影票房衝破1000萬，導演邱禮濤感謝所有觀眾支持，更指希望破1500萬時，可以如譚耀文所願去戲中的燒烤場燒野食慶祝。身邊的AK就表示希望快啲到，怕遲啲天氣熱燒野食辛苦。至於不少網民正集氣，希望《我們不是什麼》中多位歌手演唱會，可以開一次演唱會與粉絲歡度一晚。導演邱禮濤就表示這個可能性不大，票房要1億才做到。「因為呢個係幾Mission Impossible，所以要個Mission Impossible的票房先做到。」

AK為今日客串，專誠留鬚扮番暉仔造型。（許育民 攝）

至於活動上，將會再次擔任樓面招呼客人的AK，就刻意留鬚做番戲中暉仔造型。「你見我妝都冇化，留番鬚，著晒伙記衫，好希望重現暉仔的造型。可惜暫時唔可以剪短髮，戴住頂帽先。」至於今日做樓面工作時，都有畀指引自己︰「盡量唔講粗口。」

Ansonbean活動上都會為食客寫生︰「打算用原子筆，好似落單咁寫生送畀大家。（許育民 攝）

AK最開心去到意大利影展，不單獲得讚賞，有外國觀眾認得自己︰「我以為亞洲人面孔在他們眼中都千遍一律，但在街上被認出係有少少開心。」

邱禮濤望同每位演員再合作

問到導演邱禮濤，既然跟一眾演員這麼愉快，可有打算原班人馬再拍一套戲？邱禮濤︰「唔敢講實一定要原班人馬，要睇下部戲下個劇本係咩，如果適合嘅就一定會搵番大家合作。講真嘅，呢部戲嘅每位演員我都希望有再合作的機會，但係咪原班人馬就係要視乎劇情有冇咁多角色，同埋適唔適合。」至於邱導自己，最快於7月中會有新戲開，但今次會有老闆不再是自資。「係有打算再開一部自資嘅，但唔敢承諾啲咩住。」

邱禮濤望同每位演員再合作︰「講真嘅，呢部戲嘅每位演員我都希望有再合作的機會。」（許育民 攝）