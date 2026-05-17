《我們不是什麼》票房破千萬　譚耀文、AK化身茶餐廳夥計貼地慶功

由邱禮濤自資兼編導監製，譚耀文、江𤒹生（AK）及陳毅燊（ANSONBEAN）領銜主演的懸疑電影《我們不是什麼》（We're Nothing at All），改編自真實事件「1998年武漢巴士爆炸案」。電影上映後口碑持續發酵，票房更正式衝破1000萬港元大關，成績令人鼓舞！為答謝觀眾支持，導演邱禮濤昨日（16日）率領一眾演員齊齊到茶餐廳搞慶功，更化身茶餐廳夥計與觀眾近距離互動，場面熱鬧又溫馨。

《我們不是什麼》被列作三級片。

票房破千萬 全員化身夥計貼地慶功

為慶祝票房報捷，團隊兌現早前許下的承諾，特別選址在戲中「暉仔」打工的茶餐廳舉行限定慶功聚會，招待30位憑票尾及分享觀後感而獲選的幸運觀眾。昨日，導演邱禮濤率領譚耀文、江𤒹生、陳毅燊、彭秀慧、李蕙敏、駱振偉等一眾演員驚喜現身，齊齊穿上制服化身茶餐廳夥計，親自落場招呼客人，以最貼地的方式答謝觀眾支持。盧惠光更專程趕回香港驚喜現身，與團隊一同見證這個千萬里程碑，誠意十足。

AK化身茶廳夥計。（影片截圖）

為影迷慶祝生日。（影片截圖）

AK化身茶餐廳夥計貼地慶功。（影片截圖）

為影迷慶祝生日。（影片截圖）

為影迷慶祝生日。（影片截圖）

遇觀眾正日生日 譚耀文：咁特別日子唔會忘記

慶功活動期間更出現溫馨小插曲，原來當晚適逢其中一位女觀眾的正日生日。在AK江𤒹生捧住點上蠟燭的精緻蛋糕出場帶領下，譚耀文與全場演員及觀眾即興大合唱生日歌，並送上最真摯的祝福。原本的慶功宴瞬間變成充滿笑聲與感動的溫暖聚會，譚耀文亦感性表示：「咁特別嘅日子，係唔會唔記得嘅。」

齊齊化身茶餐廳夥計貼地慶功。（影片截圖）

盧惠光。（影片截圖）

譚耀文好落力。（影片截圖）

外面都有好多粉絲。（影片截圖）

陳毅燊。（影片截圖）

駱振偉和彭秀慧。（影片截圖）

李惠敏。（影片截圖）

邱禮濤圓自資夢 譚耀文廿年一劇冀多拍電影

對於自資電影能夠取得千萬票房佳績，導演邱禮濤接受傳媒訪問時直言拍攝好電影、觀眾喜歡便覺得已經回本，更笑指：「夠錢我會請埋人睇！」他認為今次自資的決定非常正確，並有計劃延續下去：「開闊道路，第一次試好有滿足感，亦對老闆負責任，算是圓咗一個夢。」他亦透露未來商業片已有計劃，將於七月在香港開鏡，取景地亦會完全在香港。

而近期積極跟隨導演密集謝票的譚耀文則表示，導演每場都親力親為，自己當然不能怠慢，並感謝觀眾每次都有新的提問及觀點分享。他坦言一向希望多拍電影，劇集方面則極度罕有：「已經好少拍劇，廿年先有一部！」期盼電影市道好轉，能為觀眾帶來更多優秀作品。

《我們不是什麼》由邱禮濤自資拍攝。（影片截圖）

（《我們不是什麼》劇照）

（《我們不是什麼》劇照）