Moving 超異能族｜落實開拍第二季　李正河入伍元奎彬頂上惹熱議

2023年前的韓劇《Moving 超異能族》，除被美國權威雜誌《Variety》譽為「亞洲下一部突破性力作」，更在韓國釜山國際電影節主辦的「亞洲內容大獎暨全球OTT大獎」中橫掃獎壇，囊括最佳創意、最佳視覺效果、最佳編劇、最佳男主角、最佳新人男演員及最佳新人女演員，並於《第59屆大鐘賞電影節》奪下最佳戲劇及最佳女主角。3年後，劇組終於宣布開拍第二季，除了柳承龍、韓孝周、趙寅成及高允貞原班人馬回歸，新生代演員元奎彬加盟飾演「奉皙」一角，誓必擦出新異能火花！

《Moving超異能族》第一季開播立即掀起熱潮。（《Moving超異能族》海報）

李正河憑《Moving超異能族》，奪得在韓國釜山國際電影節主辦的「亞洲內容大獎暨全球OTT大獎」最佳男新人獎，發表感言期間一度哽咽。（直播截圖）

新人女演員由《Moving超異能族》高允貞奪得。（影片截圖）

隨著《Moving 超異能族》第二季宣布正式進入拍攝階段，一眾劇迷最關心的第一季原班人馬亦確定回歸！除了有飾演「前異能特工」的三大巨頭柳承龍、韓孝周及趙寅成坐鎮外，實力派柳承範亦將以冷酷殺手「Frank」身份再度現身；當然少不了高允貞、金度勳及沈達琪這幾位深入民心的「前旌元高中生」。此外，由於飾演擁有飛行能力「金奉皙」的李正河，將於 2026 年5月26日入伍服役，預計最快要2027年7月方退伍，在時間唔等人的情況下，該關鍵角色會由新生代男星元奎彬接棒，不過該決定就令不少劇迷爭議，覺得李正河在劇中是靈魂人物，難以取代。

拍攝《Moving超能異族》時，只有24歲的李正河，亦是他首次擔正做男主角，不惜為角色增重30KG，非常敬業。（《Moving超能異族》劇照）

新生代男星元奎彬將強勢加盟，接棒飾演靈魂人物「金奉皙」。（Disney+提供）

漫畫原著姜草繼續擔任編劇廣闊「姜草宇宙」

《Moving 超異能族》首季與《照明商店》聯動驚艷觀眾，成功擴展「姜草宇宙」。《Moving 超異能族》第2季繼續由漫畫原著姜草執筆親自編劇，更夥拍《屍戰朝鮮》金牌導演金成勳，合力建構更廣闊的「姜草宇宙」異能世界觀！

開拍前夕，編劇姜草表示︰「製作《Moving 超異能族》第一季時，我旨在重新定義韓國獨特的英雄故事；第二季將大幅昇華整體水準，為觀眾帶來耳目一新的英雄故事！」華特迪士尼公司亞太區內容策略執行副總裁蔡志行指出：「《Moving 超異能族》證明韓國原創劇集的高品質與極具感染力的情感張力，引起全球觀眾追捧及產生共鳴。展望第2季，除了期望能延續劇集的討論熱度，並進一步擴展《Moving 超異能族》的世界觀。」

韓孝周在《Moving 超異能族》中溫柔的形象非常深入民心。（劇照）

柳承龍的暖爸形象，也為劇集熱潮助燃。（《Moving超異能族》劇照）

《Moving 超異能族》第一季講述以異能協助國家對抗敵人的神秘官方組織成員，為國家出生入死後突然收到小隊解散的命令，並隱身於平民生活之中。極力隱身的異能人，與繼承他們超能力的子女，本以為隱姓埋名可以換來平靜生活，卻受到擁有強大能力的異能者追殺。以往的國家英雄淪為被狙殺的怪物，為了存活，兩代主角們只好以異能拼死作戰！