大龍鳳｜舞台劇優先訂票大爆加開9場　監製張繼聰:好開心、好感動

古天樂出品「天下一幕」（One Cool Stage）頭炮舞台劇《大龍鳯》將於7月24號起公演，但未映先熱，日前信用卡優先訂票，於早上十點開賣，短短兩小時門票已搶購一空，為劇組上下猶如打了一支強心針。身為監製之一的張繼聰正式宣布將會加開9場，演出場次合共18場，門票於5月20號（週三）正式公開發售。

身為監製之一的張繼聰正式宣布將會加開9場，演出場次合共18場。（網上圖片）

初任舞台劇監製的阿聰對於首次出擊便能得到大家支持，感欣的說：「預售這麼好反應，真是一個振奮的消息，好開心、好感動，當然要第一時間加場報答大家，期待明天(20號)正式公開發售的時候，大家可以繼續踴躍撲飛。對我個人而言，興奮之餘，也是一個好的開始，我對劇中一班演員的演出，投以百份百信心，我希望到時越多觀眾來看，就可以將這份快樂跟更多人分享。」

劇組早前已舉行圍讀，台前幕後齊人見面。（影片截圖）

由劇帝朱栢謙，影后廖子妤首度舞台合作，聯手何嘉莉及一眾生力軍吳冰@小薯茄、黃梓僑、徐浩昌（肥腸）、湯君慈、許月湘、趙君瑜、李玗蓁、黃詩詠等上陣的《大龍鳯》，改編自龍文康編劇作品之一，香港3度公演，全新版本由張繼聰、張志敏、郭芙初次㩦手監製，無論台前幕後皆甚有噱頭，讓觀眾更加期待。

今次是廖子妤繼《飯戲攻心》（踏台版）後，第二次參與舞台劇演出。（影片截圖）

身為主演兼導演的朱栢謙，經過圍讀後，坦言遇上了一班給他驚喜萬分的對手。（陳順禎 攝）

早前一眾演員首次圍讀，身為主演兼導演的朱栢謙坦言遇上了一班給他驚喜萬分的對手。他眉飛色舞的說：「與這班演員的圍讀的初體驗，實在精彩，每一個都有備而來，雖然我第三次演出這個劇目，但在他們身上仍找到不同的新火花和笑點，我相信不只觀眾期待，連我自己也很期待。」