九龍城寨之終章｜尖東封路4日開拍　街頭經典舊物秒變90年代香港

電影《九龍城寨之圍城》票房大破1億，電影於《第43屆香港電影金像獎》獲得9個獎項，包括最佳電影及最佳導演。導演鄭保瑞早已宣布會開拍前傳《龍頭》及續篇《終章》，劇組於5月先開拍《終章》，昨晚（19日）大隊在尖東一帶開拍，引來不少市民圍觀，並將片段及照片分享到社交平台。

電影《九龍城寨之圍城》，於2024年5月1日上映，票房大破1億，熱潮更席捲到日本。（《九龍城寨之圍城》劇照）

《九龍城寨之圍城》的出品人陳羅超（Angus），早前公告《終章》正式開拍。（陳羅超Angus@IG圖片）

《九龍城寨之終章》尖東一帶封路開拍

昨晚（19日）拍攝大隊現身尖東一帶，更封路進行拍攝。在網民分享的照片中，飾演「信一」的劉俊謙以上集的髮型現身，並穿上牛仔恤衫、黑色長褲及白色皮褸，身旁更多了數位跟班，相當有型。有網民根據上集劇情，推測甚有大將之風的「信一」將會是重要角色。

在網民分享的照片中，飾演「信一」的劉俊謙以上集的髮型現身。（Facebook/@文人多說話）

劇組在尖東一帶封路拍攝。（Facebook圖片）

劇組在尖東安達中心外拍攝。（Facebook圖片）

網民開心電影工作者有工開

有網民看到片段及照片後，都紛紛留言表示：「起碼冇咁多人失業先」、「唔怪得今日尖東咁多老爺車」、「電影製作真不容易，亦好佩服佢哋，動用很多人力物力，可能只是為了短短數十秒的片段。」、「期待成品播出」、「好好啊今時今日都仲用實景🥹 支持港產片💪🏻」。另外，亦有人憑照片推測續集劇情是否講述九龍城寨拆卸後的時段：「講城寨拆左之後？」、「尖東取景真醒, 而家無人, 片上又可以帶番起佢」。

網民開心電影工作者有工開。（Facebook圖片）

劇組亦出動老爺車拍攝。（Facebook圖片）