澎湖海戰｜史上最震撼的怒海決戰　7月30日香港6大院商聯手發行

由兩屆金像獎最佳導演鄭保瑞，繼《九龍城寨之圍城》後最新執導詩史鉅作《澎湖海戰》，今日（22/5）發佈首回預告片並宣佈港澳定檔7月30日全線戲院上映。香港更破天荒由銀都機構、洲立影片、英皇電影、東方影業、安樂影片和星達影業，六間公司聯手發行，氣勢一時無兩。

電影《澎湖海戰》聚焦於1683年，一場改變歷史命運的清朝最大規模海戰。海報為傳奇將領施琅與康熙。（《澎湖海戰》海報）

電影《澎湖海戰》聚焦於1683年，一場改變歷史命運的清朝最大規模海戰。講述康熙帝起用傳奇將領施琅率領福建水師出征，與守衛澎湖門戶的明鄭水師在海上展開驚心動魄的策略與武力博弈，將歷史上最震撼的怒海決戰搬上大銀幕。

在最新曝光的初回預告中，鄭保瑞導演再次展現其擅長的緊湊節奏與人性張力。預告以五個階層的提問穿針引線：士兵在驚濤駭浪前的家事牽掛、康熙對施琅「帶私仇出征」的帝王試探、以及延平王府內面對戰局變幻的權謀博弈與家族保全。當施琅最終在一戰定海疆後說出：「私恩疑怨，隨風而去；天下大勢，乘風而來」，將全片在宏大海戰之外、關於宿命與大局的人性衝突推向高潮。

台灣水師大營中劉國軒與邱輝的「同僚謀戰」。（《澎湖海戰》海報）

福建水師戰船上施世驊與許天曹的「兄弟同心」。（《澎湖海戰》海報）

與國際版預告片同步曝光的四張「關係海報」，分別展現了片中的四大陣營關係：南書房內康熙與施琅的「君臣互信」、延平王府裡黃和娘與鄭克塽的「母子情深」、台灣水師大營中劉國軒與邱輝的「同僚謀戰」，以及福建水師戰船上施世驊與許天曹的「兄弟同心」。此外，趙麗穎與林子燁兩位實力演員的單人海報亦同步釋出，令人期待兩位演員在史詩鉅作中的精彩演出！

延平王府裡黃和娘與鄭克塽的「母子情深」。（《澎湖海戰》海報）