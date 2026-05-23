古天樂公開巨型玩具倉新貌　1:1可穿電動《鐵甲奇俠》盔甲曝光

一向沉迷科幻電影的古老闆古天樂，大家都知他有一個神秘的巨型玩具倉，專門收藏自己的珍藏，當中包括自小便愛上的《星球大戰》系列，還有近年大熱的Ｍarvel角色《鐵甲奇俠》。近日，他就讓旗下的頻道「古添樂」到玩具倉參觀，更表示當中大部分1:1的形藏，會帶到去於月底假會展舉行的《Comic Con 2026》展出，大家有機會一睹真身及合照留念。

古天樂笑言這些玩具，晚上會自行郁動，應該係睇得《反斗奇兵》多。（影片截圖）

這個舊版黑武士1:1模型，是古生最愛，要收藏在玻璃櫃。（影片截圖）

新版明顯比較冷淡，在外面擺放。（影片截圖）

古天樂與吳肇軒用火劍對戰。（影片截圖）

古生被原力打敗。（影片截圖）

古天樂這個兩層高大型玩具倉，久不久都會公開畀大家睇，上次便開放給鄭中基的「機動電視台RTV」拍攝及做訪問，今次為宣傳《Comic Con 2026》便讓吳肇軒帶領的「古添樂」進行拍攝，可見當中的珍藏數之不盡，由至愛的《星球大戰》系列，到Marvel的Iron Man、DC的蝙蝠俠，《未來戰士》（The Terminator）、《E.T.外星人》（E.T.：The Extra-Terrestrial）、《鐵血戰士》（Predator）等科幻電影figure都應有盡有。

《E.T.外星人》都會搵到。（影片截圖）

《未來戰士》都是科幻電影的經典。（影片截圖）

Batmn的頭像模型，有真人的觸感。（影片截圖）

這批珍藏都儲了近十年，但近年已收手冇再購入。（影片截圖）

而新片中，不單與吳肇軒在倉內玩起《星球大戰》的標誌性武器光劍，更展示了一套1:1可穿的Iron Man電動盔甲，雖然這並非近年推出的新產品，但就是第一次在古天樂的玩具倉見到，而且仲即場示範，用遙控控制多個機關啟動，由郁動的聲效到關節的仔細，都令人歎為觀止。

1:1可穿的Iron Man電動盔甲。（影片截圖）

古生即場示範，用遙控控制多個機關啟動，由郁動的聲效到關節的仔細。（影片截圖）

而訪問期間，同行的Locker林家熙問到，可有人來參觀時，不小心整爛展品？古天樂頓時嚴肅起來，大叫︰「有，凌文龍！」原來他前來參觀時，不小心整壞咗Ｗar Ｍachine右肩上的槍。古天樂︰「本來係可以平放，而家跌咗落嚟。」未知當時凌文龍得到甚麼懲罰？

問到可有人來參觀時，不小心整爛展品？古天樂頓時嚴肅起來，大叫︰「有，凌文龍！」（影片截圖）

原本是平放的。（影片截圖）